【香港經濟】6月零售銷售額按年下跌1.2%　遜市場預期

▲ 政府統計處公布，今年6月的本港零售業總銷貨價值的臨時估計為277億元，較2021年同月下跌1.2%。（資料圖片）

政府統計處公布，今年6月的本港零售業總銷貨價值的臨時估計為277億元，較2021年同月下跌1.2%，較市場預期表現持平遜色，惟跌幅仍較5月的1.6%收窄。

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與2021年同期比較，今年上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌2.6%。在6月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，較上年同月上升0.5%。今年5月的零售業網上銷售價值的修訂估計較上年同月上升2.9%。與2021年同期比較，今年上半年的零售業網上銷售價值的臨時估計上升24.0%。

按零售商主要類別分析，今年6月與上年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌0.3%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌2.4%）；服裝（下跌4.0%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌13.3%）；藥物及化妝品（下跌1.7%）；汽車及汽車零件（下跌10.9%）；傢具及固定裝置（下跌1.8%）；以及鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌8.6%）。



另一方面，其他未分類消費品的銷貨價值上升4.5%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升2.3%）；食品、酒類飲品及煙草（上升3.4%）；燃料（上升7.5%）；中藥（上升1.2%）；書報、文具及禮品（上升4.8%）；以及眼鏡店（上升9.5%）。



今年第二季與第一季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升16.4%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升15.8%。

零售業表現在第二季改善

政府發言人表示，零售業表現在第二季改善，零售業總銷貨價值按季大幅反彈，按年溫和增長。然而動力在季內後期，隨着本地新冠病毒確診數字回升和多家主要央行大幅加息而減弱，6月零售業總銷貨價值按年輕微下跌。



展望未來，發言人指出即將發放的第二階段消費券將有助支持消費需求，但零售業往後的表現亦將視乎本地疫情發展，以及金融狀況收緊對市民消費能力和氣氛的影響。

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責任編輯：李智美