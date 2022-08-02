  • 34°C
香港時間 : 2022802日 (二) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】6月零售銷售額按年下跌1.2%　遜市場預期

商業 16:34 2022/08/02

分享：

分享：

政府統計處公布，今年6月的本港零售業總銷貨價值的臨時估計為277億元，較2021年同月下跌1.2%。（資料圖片）

政府統計處公布，今年6月的本港零售業總銷貨價值的臨時估計為277億元，較2021年同月下跌1.2%，較市場預期表現持平遜色，惟跌幅仍較5月的1.6%收窄。

【通脹壓力】港人憂通脹加劇　環聯調查逾半減少開支

與2021年同期比較，今年上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌2.6%。在6月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，較上年同月上升0.5%。今年5月的零售業網上銷售價值的修訂估計較上年同月上升2.9%。與2021年同期比較，今年上半年的零售業網上銷售價值的臨時估計上升24.0%。

按零售商主要類別分析，今年6月與上年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌0.3%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌2.4%）；服裝（下跌4.0%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌13.3%）；藥物及化妝品（下跌1.7%）；汽車及汽車零件（下跌10.9%）；傢具及固定裝置（下跌1.8%）；以及鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌8.6%）。

另一方面，其他未分類消費品的銷貨價值上升4.5%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升2.3%）；食品、酒類飲品及煙草（上升3.4%）；燃料（上升7.5%）；中藥（上升1.2%）；書報、文具及禮品（上升4.8%）；以及眼鏡店（上升9.5%）。

今年第二季與第一季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升16.4%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升15.8%。

零售業表現在第二季改善

政府發言人表示，零售業表現在第二季改善，零售業總銷貨價值按季大幅反彈，按年溫和增長。然而動力在季內後期，隨着本地新冠病毒確診數字回升和多家主要央行大幅加息而減弱，6月零售業總銷貨價值按年輕微下跌。

展望未來，發言人指出即將發放的第二階段消費券將有助支持消費需求，但零售業往後的表現亦將視乎本地疫情發展，以及金融狀況收緊對市民消費能力和氣氛的影響。

【香港經濟】羅兵咸永道：若年底局部通關　零售總額或升5%至3700億元

【香港經濟】第二季本地生產總值按年下跌1.4%　受對外貿易表現疲弱拖累

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫市營商】中小企6月份營商指數略跌　飲食、零售業錄較大跌幅
2022/07/12
【疫市營商】中小企6月份營商指數略跌　飲食、零售業錄較大跌幅
【疫市營商】營商氣氛指數回軟　零售業寄望二輪消費劵
2022/07/12
【疫市營商】營商氣氛指數回軟　零售業寄望二輪消費劵
【零售復常】新都會斥400萬升級戶外遊樂體驗　料暑假人流及生意分別升2成、3成
2022/07/18
【零售復常】新都會斥400萬升級戶外遊樂體驗　料暑假人流及生意分別升2成、3成
【香港經濟】羅兵咸永道：若年底局部通關　零售總額或升5%至3700億元
今日
【香港經濟】羅兵咸永道：若年底局部通關　零售總額或升5%至3700億元

你可能感興趣

【疫市營商】中小企6月份營商指數略跌　飲食、零售業錄較大跌幅
16:46 2022/07/12
【疫市營商】中小企6月份營商指數略跌　飲食、零售業錄較大跌幅
【疫市營商】營商氣氛指數回軟　零售業寄望二輪消費劵
19:49 2022/07/12
【疫市營商】營商氣氛指數回軟　零售業寄望二輪消費劵
【零售復常】新都會斥400萬升級戶外遊樂體驗　料暑假人流及生意分別升2成、3成
15:55 2022/07/18
【零售復常】新都會斥400萬升級戶外遊樂體驗　料暑假人流及生意分別升2成、3成
疫情 經濟衰退 經濟數據表現 經濟 銷售 政府統計處 零售 香港

下一篇文章

【無人工廠】三星電子計劃2030年實現無人工廠　 應對韓國勞動人口短缺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【零售表現】運動用品連鎖店競爭大　美45年老字號突結業
【零售表現】運動用品連鎖店競爭大　美45年老字號突結業
【佩洛西擬訪台】台媒：大陸突禁逾百間台灣食品企業進口　糕餅業重災
【佩洛西擬訪台】台媒：大陸突禁逾百間台灣食品企業進口　糕餅業重災
【植物肉市場】植物肉始終不及真肉口感？　美國麥當勞停賣植物肉漢堡
【植物肉市場】植物肉始終不及真肉口感？　美國麥當勞停賣植物肉漢堡
【旅遊復甦】旅客入境澳洲帶豬柳蛋　防口蹄病重罰2664澳元
【旅遊復甦】旅客入境澳洲帶豬柳蛋　防口蹄病重罰2664澳元
【消費低迷】珠寶展商戶嘆生意大減9成　竟與動漫節「撞期」有關？
【消費低迷】珠寶展商戶嘆生意大減9成　竟與動漫節「撞期」有關？
【疫市營商】香港日清份量改成日本版　疫下需求急增庫存一度清零　
【疫市營商】香港日清份量改成日本版　疫下需求急增庫存一度清零　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款