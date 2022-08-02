【無人工廠】三星電子計劃2030年實現無人工廠　 應對韓國勞動人口短缺

▲ 為應對人力短缺丶人才問題 ，南韓三星電子（Samsung Electronics）正計劃於2030年引入「無人工廠」，僅靠機械和機械人來營運工廠。（法新社圖片）

為應對人力短缺丶人才問題 ，南韓三星電子（Samsung Electronics）正計劃於2030年引入「無人工廠」，僅靠機械和機械人來營運工廠。

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《韓國經濟日報》報道，根據南韓統計廳發布的《2021年人口住宅總調查結果》，南韓2021年15至64歲的勞動人口減少0.9%至3694萬人，佔總人口的比率降至71.6%，預計在2037年甚至低於60%。

因此，預期人力短缺問題將會非常嚴重，三星電子計劃引進無人工廠，以避免出現生產崗位人力不足的問題。

已成立特別工作小組跟進

據半導體業界人士指出，三星電子已在今年7月成立推進無人工廠的特別工作小組，目標最快在2030年實現主要全球生產基地的無人化系統。

業界相關人士表示，三星電子若能成功實施無人工廠引進計劃，將對其他南韓企業產生重大影響，並預料將吸引更多企業跟進，引進無人工廠。隨著全世界智能工廠相關技術水平提高，在與全球企業的生產性競爭方面，實現工廠自動化很有必要。部分人士擔心工作崗位減少會引發爭議，但考慮到勞動年齡人口減少的情況，預計爭議將會平息。

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責任編輯：李智美