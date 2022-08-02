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【滙豐控股5】一文看盡滙豐績後 大行最新評級和目標價

股樓投資 18:55 2022/08/02

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滙豐控股(00005)公布中期業績後，多間大行陸續發表最新評級和目標價。高盛發表研究報告指，滙豐第二季業績遠勝預期，主要由於優於預期的收入、低於預期的費用支出及信貸成本，更重要的是該行現時預期自明年起，平均有形股本回報率將至少為12％。該行維持其「買入」評級，目標價70元。該行指，滙豐將2023至2024年度的派息指引從40％至55％的中期指引範圍提高到50％，以及從明年開始派發季度股息，預期股價對這反應積極。

台海局勢觸發避險情緒升溫 恒指全日大跌476點   詳情請看【下一頁

大行予滙豐最新評級和目標價：

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【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

同樣建議買入滙豐股份的摩通則指，滙豐第二季度的收入、撥備前利潤及稅前盈利分別超出市場預期2％、13％和22％。管理層還提出了反對滙豐亞洲分拆的理由，由於需要75％的股東批准門檻，該行認為滙豐不太可能進行結構性變革，予目標價65元，維持「增持」評級。摩通表示，滙豐中期派息每股9美仙，高於該行及市場預期，而滙豐第二季的淨利息收入為75億美元，其他收入錄57億美元，經調整稅前盈利錄得60億美元，均高於該行及市場預期，而且其減值撥備錄得4.48億美元，亦低於該行及市場預期，認為本地銀行表現在今年第二季錄反彈，主要受收入增長帶動，該行維持匯控增持評級，但更傾向看好渣打（02888），因考慮估值和受歐洲經濟衰退風險影響較少。

【滙豐控股5】滙豐上半年稅前少賺15%仍勝預期 毎股派中期息9美仙  詳情請看【下一頁

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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