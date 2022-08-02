【AMTD】尚乘數科上市半個月升94倍、市值超滙豐　公司：留意交易活動是否不尋常、長和2003年有份成立

▲ 【AMTD】尚乘數科上市半個月升94倍、市值超滙豐 公司：密切關注任何不尋常交易活動

尚乘數科（AMTD Digital，美：HKD）周一在紐約市場股價上升85%至742美元， 波動幅度居於在美上市中概股的前列。尚乘數科於7月才在美股完成招股，尚乘數科當時定價每股7.8美元，發行1600萬股ADS，集資僅1.248億美元，尚乘數科至周一收市股價為招股價95倍，市值達1373億美元，折合10,778億港元。

尚乘數科爆升後，市值更加超越滙豐 （00005） 今日收市所報的10,360億港元。

據尚乘數科招股書，公司完成招股後，約8.6%股權由公眾股東持股，已在美股獨立上市的尚乘集團（美：AMTD）持股88.7%。以昨日收市價計，尚乘集團所持的尚乘數科股份，市值逾1200億美元，但公司最新市值只有28.3億美元。

尚乘集團在周二盤前大升1.86倍，暫報5.94美元。尚乘數科盤前曾升逾900美元，最新升幅收窄至1成左右，暫報855美元。

長和2003年有份成立 尚乘集團年報未有詳列主要股東背景資料

尚乘數科在招股書提及李嘉誠家族旗下長和 （00001） 為集團創始股東，在尚乘集團公司網站繼續有專屬頁面介紹長和和李嘉誠當年希望「打造領先亞洲的綜合金融機構平台」。

在最新尚乘集團美股年報中，「AMTD Group」持有公司50.6%股權，並控制88.2%投票權，但公司只介紹AMTD Group為英屬處女島註冊企業，未有詳細介紹AMTD Group股東架構。

尚乘數科：密切關注市場是否有任何不尋常的交易活動

尚乘數科ADS仍在經歷初步穩定期，根據該穩定期，承銷商被授予綠鞋期權（green-shoe option），可在最終招股說明書發布日起30天內行使，以公開發行價減去承銷折扣和佣金後，最多購買總計240萬股額外的美國存託股票。

尚乘數科指，在首次公開發行以來的此段時間，注意到公司的美國存託股份價格有很大的波動，同時也觀察到一些非常活躍的交易量，而自首次公開發行日起，沒有任何與公司業務和經營活動有關的重大情況、事件或其他事項。公司在密切關注市場是否有任何不尋常的交易活動或異常情況。

尚乘數科是亞洲一站式數碼解決方案平台，提供數碼金融服務。2021財年，該公司來自與客戶合約的收益為1.95億港元，按年增16.9%；以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值變動，在該財年錄得7029.1萬港元收益，按年增61.2%；另有其他收入132.3萬港元；該公司的稅前盈利1.96億港元，按年增7.8%；稅後盈利1.72億港元，按年增8.4%。

若果以公司最新年度盈利計，尚乘數科歷史市盈率逾6000倍。

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編輯：胡學能