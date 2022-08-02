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【緣份到了@iM網欄】布施就是種福田 貧苦夫婦一夜間成富翁

名人薈萃 15:56 2022/08/02

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佛陀住世時，印度有一對老夫婦，生活十分窮苦，只靠一小塊田地來維生。由於年紀開始大了，他們感覺到自己愈來愈老，距離死亡不遠，應該利用在世的寶貴機會，希望能做一件積德和增長覺慧的事。

【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

種稻米竟種出黃金

他們知道舍利弗（佛陀最有智慧的弟子之一）就住在附近，於是他們決定邀請舍利弗尊者到他們的家中接受午餐供養，最終他們如願得到舍利弗的加持。事後一切如常，只是當他們種的稻米成熟，他們去收割時，卻發現他們那一小塊稻田所產的根本不是稻米，而是純金。不久，人人都在談論金稻田，這件奇聞很快就傳到信佛的著名印度國王阿閃世耳中。

國王得米夫婦獲金

國王感得這完全不應該，他是國王，應該是那塊地的主人。於是命人沒收老夫婦的土地，而將另一塊同樣大小的稻田賜給他們。老夫婦只好搬到另一塊土地。如此一來，沒收的金穀又變成稻米了，而在老夫婦移居的那塊新地上的稻米卻又變成了黃金。

於是乎國王又再照樣做一次，把金米沒收。

這樣連續做了七次，每次當使者沒收了老夫婦的地，而把另一塊給他們時，都發生了同樣的結果，就是國王得米，老夫婦獲金。

人們特別想知道這件「怪事」的緣由。於是他們去拜見佛陀，把情形描述給，佛聽後，為他們解釋了老夫婦今生做功德與其今生得果報之間的業緣。六度萬行，「佈施」為首，佈施如同在田地播種，因緣和合時，就會開花結果。然而，發心佈施要有智慧，若能以清淨心供養三寶，如同在沃土播種，果實必定豐碩肥厚。三寶是度脫眾生輪回苦海之船，以清淨心、恭敬心、歡喜心供養三寶，令正法久住，必能為自己及大眾開創光明的未來。

供養財富不僅是種福田，也是斷除貪心的修煉。物質財富的供養，不在品質和數量，重在無私的虔誠心。

我們佛弟子供養佛菩薩是應該的，然而南無第三世多杰羌佛就因為慈悲眾生，發下了幫助利益服務大眾，不收任何供養的心行。我們能有一顆真誠無私利他的心，做到「甚麼叫修行」是諸佛菩薩希望眾生做到的。

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：
學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。
Bloghttps://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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