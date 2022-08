【緣份到了@iM網欄】布施就是種福田 貧苦夫婦一夜間成富翁

佛陀住世時,印度有一對老夫婦,生活十分窮苦,只靠一小塊田地來維生。由於年紀開始大了,他們感覺到自己愈來愈老,距離死亡不遠,應該利用在世的寶貴機會,希望能做一件積德和增長覺慧的事。

種稻米竟種出黃金

他們知道舍利弗(佛陀最有智慧的弟子之一)就住在附近,於是他們決定邀請舍利弗尊者到他們的家中接受午餐供養,最終他們如願得到舍利弗的加持。事後一切如常,只是當他們種的稻米成熟,他們去收割時,卻發現他們那一小塊稻田所產的根本不是稻米,而是純金。不久,人人都在談論金稻田,這件奇聞很快就傳到信佛的著名印度國王阿閃世耳中。

國王得米夫婦獲金

國王感得這完全不應該,他是國王,應該是那塊地的主人。於是命人沒收老夫婦的土地,而將另一塊同樣大小的稻田賜給他們。老夫婦只好搬到另一塊土地。如此一來,沒收的金穀又變成稻米了,而在老夫婦移居的那塊新地上的稻米卻又變成了黃金。

於是乎國王又再照樣做一次,把金米沒收。

這樣連續做了七次,每次當使者沒收了老夫婦的地,而把另一塊給他們時,都發生了同樣的結果,就是國王得米,老夫婦獲金。

人們特別想知道這件「怪事」的緣由。於是他們去拜見佛陀,把情形描述給,佛聽後,為他們解釋了老夫婦今生做功德與其今生得果報之間的業緣。六度萬行,「佈施」為首,佈施如同在田地播種,因緣和合時,就會開花結果。然而,發心佈施要有智慧,若能以清淨心供養三寶,如同在沃土播種,果實必定豐碩肥厚。三寶是度脫眾生輪回苦海之船,以清淨心、恭敬心、歡喜心供養三寶,令正法久住,必能為自己及大眾開創光明的未來。

供養財富不僅是種福田,也是斷除貪心的修煉。物質財富的供養,不在品質和數量,重在無私的虔誠心。

我們佛弟子供養佛菩薩是應該的,然而南無第三世多杰羌佛就因為慈悲眾生,發下了幫助利益服務大眾,不收任何供養的心行。我們能有一顆真誠無私利他的心,做到「甚麼叫修行」是諸佛菩薩希望眾生做到的。

作者 _ 旺秋(賴櫻華)簡介:

學佛十年,希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生,從生活中的一點一滴反思每日的身口意,進而了解及調節自己的情緒,並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

