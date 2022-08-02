歐化傢俬全新消費券優惠　折上折最高勁減$1,800

第二期消費券8月7日起開始派發！歐化傢俬響應政府新一輪消費券計劃，推出全新消費券優惠,，配合「SUMMER SALE」優惠折扣，折上折最高額外減$1,800。



由即日起，歐化傢俬客戶於門市內以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲享消費券折上折優惠，即減$800或$1,800！消費券優惠適用現時「SUMMER SALE」一般減價貨品，變相盡享雙重優惠。



購物滿指定金額 消費券優惠

$25,000 即減$800

$50,000 即減$1,800

*優惠受條款約束



歐化傢俬正進行「SUMMER SALE」優惠，大量歐洲傢俬，以現貨登場，推出熾熱優惠，精選貨品低至5折，並有指定門市獨家優惠，萬勿錯過！



今期歐化傢俬精選推介多款彈鉸梳化、電動彈鉸梳化，並引入多款美國著名品牌La-Z-Boy 功能梳化/休閒椅，部份型號更特設遙控器，方便作多角度調校，讓尊貴客戶體驗無可比擬的舒適享受。



迎接新一期消費券浪潮，歐化傢俬除接受AlipayHK、WeChat Pay HK及八達通消費券付款外，並已新增BoC Pay及PayMe消費券付款，方便尊貴客戶使用不同付款方式。優惠期有限，請把握機會盡享額外禮遇。



精選貨品推介

744 2座位電動彈腳連腰部調節梳化 （原價$48,000）

消費券優惠價$25,000*

來自美國著名品牌La-Z-Boy，頭枕、背位及腳位可電動調較不同角度，備有無線遙控器及USB充電裝置，備有兩款顏色選擇。

744 3座位電動彈腳連腰部調節梳化 （原價$63,800）

消費券優惠價$28,000*

來自美國著名品牌La-Z-Boy，頭枕、背位及腳位可電動調較不同角度，備有無線遙控器及USB充電裝置。

IDRIS 3.5座位梳化 （原價$50,800）

消費券優惠價$27,000*

意大利品牌，頭枕有調較功能，配合不同坐姿，放鬆愜意。

Pinnacle 1座位彈鉸梳化 （原價$16,800）

優惠價$9,800*

獨家專利控桿，自動調較逾10個不同舒適角度，以人體工學設計緊貼體型。

Blade開合餐檯 （原價$30,800）

優惠價$16,800*

意大利品牌，實木檯腳與面材色調和融相配，特別選用Super Ceramic材質，耐磨耐熱，適合4至8人聚餐。

意大利Outline升降茶几/餐檯 （原價$11,000）

優惠價$5,800*

茶几/餐檯兩用，Party恩物，簡易升降功能，圓邊設計增線條美！



關於歐化傢俬

歐化傢俬於1975年成立，主要代理各國進口傢俬，一直以來以優越品質、高雅風格及舒適為其產品主要特色，帶給客戶現代化品味生活。進口原廠傢俬憑藉時尚設計、優質選材及精湛工藝見稱，歐化傢俬的專業採購團隊定時到不同國家搜羅最流行的優質傢俬，每年亦會出席雲集國際知名設計大師及傢俬品牌的大型傢俬展覽，例如「米蘭國際家具展」及「科隆國際家具展」，希望將現代化生活品味帶到香港人的家中。歐化傢俬的貨品種類多元化，包括梳化、餐檯椅、茶几、組合櫃及睡床等，款式繁多，並備有大量現貨供應，適時應市，能滿足不同客戶的獨特要求。



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