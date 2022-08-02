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【有相睇】豪宅再掀蝕讓潮　何文田皓畋埋單蝕逾千萬

股樓投資 16:06 2022/08/02

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美國聯儲局連番加息，港行加息壓力大增，拖累二手樓價持續下跌，其中何文田皓畋一個四房大宅連車位沽出，料原業主實蝕逾1,300萬元。此外，北角柏傲山也錄蝕讓成交，有四房大宅連車位以4,850萬元易手，蝕約760萬元。

市場消息指，皓畋6座中層B室，實用面積1,477平方呎，日前連車位以4,980萬元易手，實用呎價約33,717元。據了解，原業主早前開價5,680萬元放盤，由於無人問津，所以不繼減價，最終累減700萬元沽出。

代理透露，原業主於2018年以5,670萬元一手購入單位，其後以350萬元購入車位，涉資6,020萬元，現一併以4,980萬元沽出，帳面勁蝕1,040萬元，物業期內貶值約17.3%。若連使費計，勁蝕逾1,330萬元。

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此外，北角柏傲山1座中高層B室，實用面積1,483平方呎，四房間隔，日前連車位以4,850萬元易手，實用呎價約32,704元。資料顯示，原業主於2014年以5,289.6萬元一手買入單位，其後以320萬元買入車位，涉資共5,609.6萬元，現帳面勁蝕759.6萬元離場。

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 何文田 皓畋

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