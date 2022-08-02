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國壽委任趙鵬為新總裁 另斥40億人幣成立合夥企業

股樓投資 20:09 2022/08/02

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內險股中國人壽(02628)宣布，蘇恒軒已於本月1日辭任總裁、執行董事、戰略與資產負債管理委員會委員職務。集團同時宣布，於今日召開的第七屆董事會第十五次會議上，趙鵬獲委任為總裁，並獲提名為第七屆董事會執行董事。由2020 年至 2022 年期間，趙鵬曾擔任中國農業發展銀行副行長。

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集團亦宣佈，聯同財產險公司及其他投資者與廣州金揚及廣州鑫榮訂立合夥協議，藉以成立合夥企業。合夥企業全體合夥人認繳出資總額不超過70億元人幣，其中集團認繳出資不超過40億元人幣。國壽金石將作為合夥企業的管理人。國壽表示，合夥企業將主要投資於普惠金融領域權益類資產。該類資產具有相對穩定的投資收益且收益率高於固定收益類資產，底層資產小而分散，總體風險較為可控，符合保險資金配 置需求，亦符合國家的戰略導向。此外，銀行業加大發展普惠金融力度，給合夥企業提供了較為豐富的投資標的，使保險資金可發揮長期性競爭優勢。

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撰文 : 李尚毅

中國人壽（02628） 港股通

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