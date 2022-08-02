【WhatsApp】WhatsApp測試版又一新功能曝光　群組管理員可刪除任何訊息

通訊軟件WhatsApp近期頻頻推出新功能，供測試版用家率先試用。繼上月傳出WhatsApp在動態中增添Emoji快速回應功能後，有研究人員發現WhatsApp又再推出新功能，讓群組管理員可為所有人刪除訊息。

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現時在WhatsApp正式發布的版本中，用戶可透過長按訊息框，選擇為自己刪除指定訊息。若要為「所有人」刪除訊息，則必須為該訊息的發布者，及在限時內執行相關刪除指令。

據專門追蹤及發布WhatsApp資訊的平台WABetaInfo發現，WhatsApp正在向一小部分測試人員推出新功能，容許群組管理員為所有群組成員刪除任何訊息，即不論該訊悉是否由群組管理員發布，群組管理員亦有權為所有人刪除該訊息。相關功能目前亦已適用於Android 2.22.17.12的WhatsApp測試版之中。

此外，WABetaInfo又發現，WhatsApp正為Android用戶開發一項聊天機械人功能。據悉，該功能是針對應用程式中有關WhatsApp新功能的公告而設計，將有助用戶及時了解WhatsApp 功能相關的新聞。

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責任編輯：殷凱怡

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