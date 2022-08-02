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【分析｜大市】恒指瀉500點失守二萬關　瑞銀：本地銀行股盈利下調未完、推薦名單剔除恒生及中銀香港（附最新推薦名單）

股市 15:45 2022/08/02

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【分析｜大市】恒指瀉500點失守二萬關　瑞銀：本地銀行股盈利下調未完、推薦名單剔除恒生及中銀香港（附最新推薦名單）

恒指今曾一度跌低見19515點，失守二萬關，現續瀉逾500點。瑞銀發表報告表示，7月份MSCI香港指數累跌4%，而金融股更累跌7%，拖累港股向下，加上美債息倒掛，因此，於推薦名單剔除本地銀行股恒生 （00011） 及中銀香港 （02388） ，並偏好高息股及經濟重啟受惠股。

瑞銀表示，銀行表現落後大市，主要因2年與10年美債息倒掛，以及10年期美國國債債價走低。雖然Hibor正處上升周期，但因實際利率偏低及內房停貸拒供事件所纏繞，故對本地銀行股卻愈發審慎。

瑞銀又提到，港股盈利仍在下修階段，7月份，市場下調銀行股每股盈利1%至3%，至10%至16%增長，但料未來將有更多下調空間，料今、明年每股盈利將跌至增長8%至11%，而MSCI香港指數預測市盈率為13.8倍，較歷史平均值的15.4倍低1個標準差，意味市場予以折讓價來緩衝盈利下調風險。

該行又表示，從市場投資取態來看，市場轉向防守，一些資產負債表強勁及價值股跑出，而目前偏好高息股及經濟重啟受惠股。

推薦名單 目標價
友邦 （01299） 109元
長和 （00001） 67.5元
電訊盈科 （00008） 5.2元
銀娛 （00027） 52.4元
金沙 （01928） 24.1元
最不推薦名單 目標價
太古地產 （01972） 17.4元
恒地 （00012） 28.6元

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

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編輯：姚卓然

 

大行報告 受惠股 債息倒掛 港股 本地銀行股 MSCI香港指數 中銀香港（02388）

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