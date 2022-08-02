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【港元定存】渣打1年港元定存息最高2.4厘 發鈔行加息搶避險資金

15:38 2022/08/02

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渣打今天加港元定期存款利息。

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8月開局首兩天，暫有4間大小港銀加港元定期存款息，包括渣打香港 （02888） 今天（8月2日）出手，驟加1個月年息0.09厘，新息率至0.1厘，半年及1年年息則齊上調0.2厘，6個月年息現為1.3厘，1年息率是1.7厘。建行亞洲亦全面微加年息0.05厘，目前其最高年息是半年及1年的2.35厘。而昨天（1日）工銀亞洲提高388天港元定存年息0.1厘至3.1厘破頂息，花旗則調升半年期年息0.13厘至2.54厘，1年息率則略加0.03厘，新報2.74厘。

銀債包底息高達4厘 邊間港銀港元定存息可跑贏？【下一頁

專家指，面對台海地緣政局升級，醒目錢在政治市下皆以現金為王，爭相拋售港股，累恒指失守兩萬點關。疊加本港持續走資，料業界早作備戰，力吸避險資金，尤其是跨年錢。

單以發鈔行的港元定存利息比併，眼下半年期年息以中銀香港 （02388） 的1.7厘，跑贏滙豐（HSBC）的1.4厘及渣打的1.3厘；1年期息率渣打另有2.4厘之選，勝過中銀香港的2.2厘，抛離滙豐的1.8厘，而渣打剛把門檻10萬的年息加至1.7厘，而最高息的2.4厘，入場費僅1萬元，但只限網上或手機銀行開立。

再以其他大行的港元定存利息相較量，當前半年期年息以花旗的2.54厘居首，星展也有2.3厘。1年期息9卻以東亞 （00023） 的2.88厘稱王，工銀亞洲亦有2.85厘。如把中小行的港元定存利息計算在內，則以富邦6個月享2.9厘年息，以及1年息率有3.1厘奪冠。

此外，1個月港元拆息已3連跌，今天失守1.3厘，僅報1.28厘，而銀行總結餘也跌穿1500億元，明天（3日）只得1447.5億元。

惟業界提醒60歲或以上的老友記，若閒資不多，緊記預留彈藥抽銀債，市傳金管局最快或於本周公布開售詳程，總額450億元的長者iBond，包底息加至4厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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