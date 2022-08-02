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【周大調富格曲@iM網欄】 Nintendo Switch 新Game新笛

名人薈萃 15:37 2022/08/02

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早陣子，在社交平台上看見一則由電視遊戲製造商任天堂（Nintendo Switch）出Post，介紹最新的遊戲軟件及相關資訊。可是，比較吸引筆者注意的，反而是當中的音樂短片。影片長約1分鐘，旋律優美，笛子的音調亦極具韻味。

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據了解，遊戲發展商在研發 《異度神劍3》（Xenoblade Chronicles 3）之時，除了在角色設計、故事內容及視覺效果下功夫之外，亦希望透過音樂去加強遊戲的表現力的及感染力。事實上，為了配合遊戲的故事劇情發展，研發團隊跟多名作曲家合作，編寫及錄製了140多段音樂。不難想像，主題曲的編寫更為認真。跟作曲家光田康典（Yasunori Mitsuda）商議過後，團隊決定選用日本傳統樂器篠笛（Shinobue flute）去演奏遊戲主題曲。

篠笛的音色具有傳統日本音樂的韻味，同時亦配合故事中男、女主角的造型。研發人員表示：「兩名主角需要在不同的場景中跟敵人打鬥。篠笛便於攜帶，可以到處走、到處打，是個不錯的選擇。 總不能叫兩位主角帶着低音提琴走來走去吧！」

篠笛配男女主角

團隊分別訂造了兩支音色不同的篠笛代表男、女主角。音色明亮的篠笛代表女主角Mio，音色較為低沉的代表男主角Noah。兩支篠笛皆為特別訂製，並以人手塗上設計獨特的漆油及圖案花紋。單單是上漆，師傅就用上半年多的時間。上漆期間，天氣、溫度、濕度都會影響漆油的狀態，耐性與經驗，缺一不可。

篠笛一般為竹製，竹管上有吹口和指孔，外觀與音色都跟中國的傳統樂器笛子相似。篠笛跟現代的長笛比較的話，物料及結構都有所不同。現代的長笛以金屬結構為主，質量相對容易控制。竹製樂器，由於原材料本身質量、密度各有差異，對製笛師及演奏者往往都是一個挑戰。

仿古樂器有考究

數年前，於意大利認識了一位專門研究巴洛克（Baroque）音樂的小提琴家及指揮家 Fabio。相約到餐廳見面，趁機向他請教關於巴洛克音樂方面的問題。印象中，不少演奏家都用羊腸製造的仿古琴綫去演奏巴洛克音樂，但都覺得琴綫容易受濕度及溫度影響，音準不易控制。
Maestro Fabio先喝一口白酒，笑說：「仿古琴綫嗎？筆者試過很多，主要在拍照時使用。」
 

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作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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