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【ET講股通】孫運喜：山雨欲來（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 16:58 2022/08/02

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地緣政局不穩，市場觀望台海局勢發展，今早恒指低開222點，報19943點，再次失守兩萬關，及後跌幅擴大，曾跌逾600點低見19515點，恒指尾市報19635點，跌2.6%，成交1009億元。恒生科技指數跌3.5%，報4172點。騰訊 （00700） 曾失守290元，暫跌2%創3年低，阿里巴巴 （09988） 跌3%、美團 （03690） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 再插逾7%、港交所 （00388） 及比亞迪 （01211） 同跌逾3%。大市山雨欲來，iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：10 - 港股今日市況速覽
03：10 - 山雨欲來原因一：佩洛西今晚或訪台灣 
04：01 - 山雨欲來原因二：中國解放軍拭目以待
07：01 - 山雨欲來原因三：上證跌穿前浪底    走勢或一浪低於一浪  
07：50 - 山雨欲來原因四：美股死貓彈  標普未下調盈利預測已反彈   熊市於2023年第三季結束
10：20 - 山雨欲來原因五：美國GDP連續兩季下跌   ISM製造業指數兩年來最低水平 
12：45 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 點睇？長線投資如何？
16：52 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 27元有貨點算？揸定走？仲有冇得升？
19：35 - 觀眾問股：​友邦 （01299） 未有貨，現階段是否可入？這陣子跌甚麼？
22：18 - 觀眾問股：中移動 （00941） 平均成本51元，繼續守？ 
25：31 - 港股收市市況速報 
28：32 - 潛力股推介：宏利金融－S （00945）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3317565

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】步入8月業績期   ？豐、科技股績前策略一覽**

責任編輯：霍耀堂

------

恒指全日跌476點，收報19689點，大市總成交1,180億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股一度挫逾600點，大市跌勢全面，碧桂園服務 （06098） 跌7.5%，舜宇 （02382） 跌4.2%，美團 （03690） 跌2.1%，阿里巴巴 （09988） 跌2.8%。

形勢山雨欲來：（1）據報美國眾議院議長佩洛西今晚到訪台灣，全球緊盯局勢發展；（2）中方強硬回應，官方發言預示隨時大打出手；（3）亞股全綫受壓，上證跌2.3%，一浪低於一浪；（4）美股對企業業績、利息走勢、經濟情況再吹淡風，美銀美林直指升市屬「死貓彈」，又指根據往績，熊市在儲局減息時才會結束，美國經濟數據持續不振。再有儲局官員「放鷹」。

展望後市，還看佩洛西是否到訪台灣，暫時看5月低位19230點有較佳支持；若「老太婆」最終沒有訪台，港股可望雨過天晴。

潛力股可吼宏利 （00945） ，股價跌1.3%至140.3元。技術走勢上，早前突破長方形頂部。預測市盈率6.8倍，股息率有望增至6.4厘。

【「ET講股通」問股環節，包括︰建行、中銀香港、友邦、中移動。立即觀看】

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，香港經濟日報集團概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與香港經濟日報集團無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表香港經濟日報集團之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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