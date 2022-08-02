【ET講股通】孫運喜：山雨欲來（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

地緣政局不穩，市場觀望台海局勢發展，今早恒指低開222點，報19943點，再次失守兩萬關，及後跌幅擴大，曾跌逾600點低見19515點，恒指尾市報19635點，跌2.6%，成交1009億元。恒生科技指數跌3.5%，報4172點。騰訊 （00700） 曾失守290元，暫跌2%創3年低，阿里巴巴 （09988） 跌3%、美團 （03690） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 再插逾7%、港交所 （00388） 及比亞迪 （01211） 同跌逾3%。大市山雨欲來，iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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責任編輯：霍耀堂

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恒指全日跌476點，收報19689點，大市總成交1,180億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股一度挫逾600點，大市跌勢全面，碧桂園服務 （06098） 跌7.5%，舜宇 （02382） 跌4.2%，美團 （03690） 跌2.1%，阿里巴巴 （09988） 跌2.8%。

形勢山雨欲來：（1）據報美國眾議院議長佩洛西今晚到訪台灣，全球緊盯局勢發展；（2）中方強硬回應，官方發言預示隨時大打出手；（3）亞股全綫受壓，上證跌2.3%，一浪低於一浪；（4）美股對企業業績、利息走勢、經濟情況再吹淡風，美銀美林直指升市屬「死貓彈」，又指根據往績，熊市在儲局減息時才會結束，美國經濟數據持續不振。再有儲局官員「放鷹」。

展望後市，還看佩洛西是否到訪台灣，暫時看5月低位19230點有較佳支持；若「老太婆」最終沒有訪台，港股可望雨過天晴。

潛力股可吼宏利 （00945） ，股價跌1.3%至140.3元。技術走勢上，早前突破長方形頂部。預測市盈率6.8倍，股息率有望增至6.4厘。

【「ET講股通」問股環節，包括︰建行、中銀香港、友邦、中移動。立即觀看】

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