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【放寬簽證】97後合資格港人最快秋天可申請BNO　或毋須提交父母身份證明文件

環球政經 16:18 2022/08/02

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英國於去年初推出BNO簽證計劃，允許合資格港人申請BNO簽證赴英居留，英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）昨日（1日）在Twitter上公布，政府擬放寬計劃，將容許在1997年7月1日後出生、滿18歲而父母任何一方持有BNO，即可獨立申請BNO簽證赴英居留。

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據英媒The National報道，1997年7月1日或之後出生，且年滿18歲人士最快由秋季起，可獨立申請英國國民（海外）護照（BNO），目前計劃只允許1997年以後出生的人與父母一起赴英，不能獨立申請。根據新規定，申請簽證的人在申請過程中，或毋須提交父母的護照或身份證件。

英國內政部估計，放寬簽證後有多達11,700名香港人合資格申請BNO。此外，符合條件的人亦能攜同伴侶、18歲以下兒童，及需要照顧的成年親屬。

【阿里巴巴 9988】 阿里巴巴申請在港轉為主要上市 料年底前完成 股價重上100元大關【見下頁

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英國自2021年1月推行BNO簽證計劃，合資格香港居民可申請BNO「5+1」簽證移民英國。 申請者獲批簽證可前往英國居住5年，然後申請取得永久居留權(indefinite leave to remain)，再在英國居住1年，便可以申請入籍成為英國公民。該計劃至今已有超過12萬人申請簽證，現已有113,742人獲批。據估計最終將有多達30萬人申請。

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撰文 : 陳楚琨

內政 證件 簽證 經濟 移民 居留權 BNO 香港 Twitter 英國

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