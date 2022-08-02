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【通脹壓力】港人憂通脹加劇　環聯調查逾半減少開支

商業 15:25 2022/08/02

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環聯調查顯示港人進一步憂慮通脹問題，改變消費習慣。（資料圖片）

疫情及通脹問題，加上環球經濟持續出現變化，令港人感到憂慮，信心跌至第五波疫情以來新低。受第五波疫情持續影響，環聯調查反映有81%消費者表示過去3個月的家庭收入維持不變或下降。

【擴大版圖】百事可樂斥資5.5億美元　投資能量飲品Celsius

環聯發佈最新一季消費者脈搏研究報告，於2022年5月26日至6月15日期間訪問1,006名本港消費者。結果反映疫情仍然持續對經濟造成影響，有81%本港消費者表示過去三個月的家庭收入維持不變或下降。大部分消費者（95%）均表示對目前的通脹率感到憂慮，導致過半數（57%）受訪者表示會改變消費習慣。

景氣差料減不必要開支

有超過半數受訪者（55%）表示過去三個月減少或取消家庭開支，同時間大部分受訪者（77%）無計劃在來季增加非必要個人開支，較2021年尾有所增長，非必要個人開支例子包括外出用餐及旅行。

消費者信心在2022年第二季跌至新低，並低於自2021年第二季以來之前幾波疫情的復甦期。不足四分之一（22%）受訪者認為家庭財政狀況較預期為佳，與過去數季相比顯著下降。對家庭未來十二個月的財政狀況感到樂觀的消費者亦下跌至32%。於本季對通脹表示憂慮的消費者更達95%，比第一季92%進一步攀升。

消費者憂難獲信貸周轉

消費者除了擔心財政狀況是否穩健外，亦對申請信貸是否會獲批失去信心，並認為獲得信貸及貸款產品的渠道不足。雖然認為定期監察信貸狀況具重要性的消費者達95%，但只有44%的消費者相信自己擁有充足的渠道獲取信貸及貸款產品。另外，只有58%的消費者認為若要申請信貸或貸款產品會獲得批核。環聯認為消費者可採取措施改善財政狀況，例如定期監察信貸報告及主動管理個人信貸組合。

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責任編輯：王浩賢

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