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【HSBC滙豐】滙豐香港股東非正式會議成「分拆角力場」　小股東會場外拉橫額、租貨車展示支持分拆海報（圖集）

股市 17:21 2022/08/02

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HSBC滙豐  （00005） 下午4時半在九展舉行香港股東之非正式會議，是相隔3年後復辦，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）及主席杜嘉祺（Mark Tucker）均會親身出席會議。外界預期，會議除了關注滙豐基本面外，平保 （02318） 要求滙豐分拆將成為焦點議題之一。

據本報記者現場所見，有小股東在九展場外租用貨車展示「分拆滙控　刻不容緩」的大字報。在會議舉行前30分鐘，在場職員已舉牌指示，會議會場已爆滿。

亦有一批約數十名小股東在會場外拉起印有「匯豐業績冇起色，管理層引咎辭職」等標語的橫額，要求回復派息水平、管理層減薪及改組、滙豐遷冊回港等，該批小股東認為滙豐管理層10年來錯誤用大量在港賺得利潤，繼續投入到不盈利的業務和地區以支持全球發展，是一錯再錯，而滙豐早年從香港遷冊到英國後，受到不合理的過度監管，2020年按英國監管部門要求停派息，是對所有股東不公平。對於滙豐計劃明年復派季度息，但首3季股息料少於10美仙，有股東代表指，明年才復派太遲，「老人家點生活？」，他亦不滿管理層對明年首3季派息水平的預期。

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貨車由「Ken Sir」租用　揚言明日會駛入中環

該貨車由前年因滙豐停派息而有份發起「滙豐小股東權益大聯盟」的中小型業主會創辦人「Ken Sir」呂宇健租用，並揚言明日起該貨車將駛入中環，「要讓滙豐管理層看得見、聽得見股民的聲音」。

呂宇健在社交平台成立「分拆滙控關注組」，要求將滙豐「一分為二」，成立一家總部設在香港，專注亞洲業務的上市公司，以釋放2000億元潛在價值。他認為分拆有利集團的市值和派息策略，長遠能讓集團避免國際地緣政治風險。

滙豐管理層多次強調分拆反效果

祈耀年及財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）昨在業績分析員會議上談及分拆問題。滙豐管理層表示，分拆無法為股東交付更多價值，甚至反過來帶來負面影響。除損失國際性協同效應外，執行分拆亦需考慮所涉及的重大成本與執行風險。

管理層指執行分拆須經過投資者以及25個司法區的監管機構批准，也將涉及一次性成本，且需時3至5年，因獨立的IT系統需3至5年時間以及數十億美元成本建構，另集團資本上也涉及股份重新發行事宜，這同樣需時數年處理。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶**

相關文章：

【HSBC滙豐業績】滙豐祈耀年：滙豐分拆恐失國際性協同效應　預計執行分拆需3至5年、涉數十億美元

【HSBC滙豐業績】祈耀年：平保業務模型及營運地區與滙豐重疊　加入董事會或引利益衝突

記者：余倩敏、胡學能

港股 滙豐控股（00005） 杜嘉祺 分拆

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