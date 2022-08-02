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【職場熱話】大學一畢業搵25K是否太高？有打工仔力撐冇問題 但首先要符合這幾個條件

理財智慧 18:11 2022/08/02

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2022年的大學畢業生平均起薪點，應達致甚麼水平？有打工仔於連登討論區自稱發文，表示於社交媒體上看到「Fresh Grad期望搵二萬中」的言論備受網友批評，樓主卻力撐大學生夠資格收取這個價，皆因不少大學生並非白紙一張，畢業前已預先到企業進行實習，「讀BBA嘅，做到六七八九份都見過」，其目的就是為了建立將來搵工的議價能力。

【青姐話】睇業績、聽消息   欠靈活、難搵食

樓主進一步指出，批評者不認為大學畢業生值這個價，只反映出一些僱主的「做爛市」心態，但不代表大學畢業生都要配合一起「做爛市」。樓主更表示，如果批評者畢業十多年的收入有限，只代表其工作極易被取代及欠缺技術。樓主建議批評者不應該擁抱「魚蛋論」，自己搵不到那麼多，就禁止其他人搵得比自己多。

不少網友則表示，收入高低需視乎什麼科目而定，修讀專科可說是先決條件。「老實講唔係專科真係唔值兩萬中」、「專科25K輕輕鬆鬆，乞食科就15K都畀多你」、「垃圾文科，出到嚟做文員，FG點有2萬中呀」、「真，我做文員16K已經覺得好多」、「IT嗰行一出黎兩萬中至三萬中好正常」、「專科要考Cert兩萬中合理，吹水科十年兩萬中都未必合理」。

「香港只有專科同非專科，專科的醫生護士社工老師根本定晒人工，你勁定癈都係揾差唔多。非專嘅咩Marketing HR係人都入得嗰啲，FG價咪低，磨多幾年有料自己升返，無料揾萬幾兩萬都無計。」

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有網友就指出，很多適合大學畢業生的工作，例如是政府AO/EO、投資銀行、大公司MT，其實都可以達到這個人工水平，非專科學生都可以做，因此以兩萬中人工為目標並不可以說不合理，但就要看其學府出身實習經驗。「如果佢讀三大，過去幾年又好認真做Intern刷CV，目標呢個數都好正常。」

不過，部分網友就對於Intern/Placement的實習經驗有所保留，認為不足以視為高薪的理由。「你嗰啲所謂Intern，人哋畀到幾多嘢你做？係咪重要嘢定無聊嘢，大家心照啦」、「FG梗係執頭執尾，唔通預佢一個人Run Job咩」、「Intern同Placement咪又係影吓印、送吓件，工程Intern同Placement都係抄下圖、印下Report同送圖咋，咁嘅經驗有20K都執到啦。」有網友甚至透露，有些IT公司搵碩士學歷畢業生也只是開24K，「把自己看得這麽高，真是荒謬」。此外亦有網友補充，Intern或Placement都是要跟本科本行掛鈎，有些科目的畢業生對這兩方面十分重視，但有些科目則根本不會。

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責任編輯：嚴浩文

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