台海局勢觸發避險情緒升溫 恒指全日大跌476點

市場關注美國眾議院議長佩洛西會否到訪台灣，台海局勢緊張觸發避險情緒升溫下，恒指全日下挫476點收報19689點，失守20000點心理關口並創兩個半月低位，全日成交額1,181億元。國企指數則跌174點收報6702點。科技指數則跌129點收報4194點。

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藍籌股中除創科實業(00669)，其餘全數下跌。日前公布中期業績的滙豐(00005)今日回吐1.6%收報51元，恒生(00011)跌4.1%收報124.8元。其他金融股方面，港交所(00388)跌3.3%收報350.4元，友邦(01299)跌2.7%收報75.05元。科技股成為今日跌市重災區，騰訊(00700)跌1.5%收報295元，阿里巴巴(09988)跌2.8%收報87.05元，美團(03690)跌2.1%收報176.2元。

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資金流入黃金板塊避險。招金(01818)上升1.2%收報7.5元，SPDR金ETF(02840)上升0.4%收報1,296.5元，山東黃金(01787)上升1.4%收報13.42元。防守股方面，中電控股(00002)跌0.2%收報65.75元，剛公布業績的港燈(02638)跌0.7%收報7.07元。

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