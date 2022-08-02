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【Apple爭議】App Store收費惹壟斷爭議　法國App開發商起訴Apple

科技 15:15 2022/08/02

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作為蘋果（Apple）iOS作業系統下載應用程式（App）的唯一應用程式商店，App Store對於開發者的規定和收費時有爭議。法國多家App開發商因不滿蘋果App Store向其收取過高的應用程式開發者費用，集體起訴蘋果違反美國反壟斷法。

【加密投資】疑提供虛假加密投資App　蘋果、Google一起被查

據外媒《Gadgets Now》報道，集體起訴蘋果的原告包括新聞應用程式Figaro開發商Societe du Figaro、體育新聞應用程式及串流媒體L'Equipe開發商L'Equipe 24/24，以及一個名為Le Geste的法國内容提供商（French content providers）協會。

他們向加州聯邦法院提出訴訟中表示，蘋果濫用其在基於iOS系統的移動設備上的壟斷權，只容許這些設備經一個應用程序商店下載應用程式，使蘋果在過去14年內收取開發商30%的「獨佔性」佣金，並向應用程式開發人員收取99美元（約777港元）的年費，同時扼殺消費者選擇。

代表原告的律師行Hagens Berman去年亦曾就類似的訴訟，為其他應用程式開發者與蘋果達成了1億美元（約7.8億港元）的和解。該律師行的執行事務合夥人Steve Berman，及另一位代表律師Fayrouze Masmi-Dazi表示，蘋果「令人窒息」的政策和限制，為所有使用App Store的應用程式開發者帶來嚴重問題。這個全球性的問題，應以一個全球性的解決方案處理。

【非法開採】Apple、Google等科企涉購入非法金屬　破壞亞馬遜熱帶雨林

【MIRROR演唱會】Apple Music上架MIRROR空間音訊歌單　包括最新作品《WE ARE》

責任編輯：殷凱怡

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