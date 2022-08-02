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英國有大學超收學位 學生延期入讀1年可獲14萬補償

環球社會熱點 15:15 2022/08/02

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英國因應新冠疫情放寬高級程度考試（A-Level）評分，部分大學出現超收學位的情況。部分學校更選擇向願意延期入學的學生支付高達1.5萬英鎊（約14.4萬港元）。

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研究數據指出，疫情下去年有更多學生在A-Level獲取A和A*成績，導致不少名校都有超收情況，有近800名學生獲支付補償費延遲至今年入學。

羅素大學集團（The Russell Group）共有24間精英院校，包括牛津大學及劍橋大學。其中有9間院校向願意延期入學的學生支付了接近900萬英鎊（約8,641萬港元）。

其中利玆大學（Leeds University）、伯明翰大學（University of Birmingham）及曼徹斯特大學（The University of Manchester）等院校都向延期入學的學生提供現金補償及免住宿費，而利玆大學向275名學生提供1萬英鎊（約9.6萬港元）補償。

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卡迪夫大學（Cardiff University）有11名牙科學生分別獲得1.5萬英鎊和首年免費住宿。

曼徹斯特大學合共支付19.5萬英鎊（約187萬港元）現金，而伯明翰大學有23名醫學生每人可獲1萬英鎊（約9.6萬港元）。

工黨大學事務發言人批評政府在疫情期間的考試措施混亂，導致院校過度招生，強調責任在於政府。羅素大學集團則回應指，自願延期入學措施通常適用於受政府規管的課程。

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責任編輯：鄭錦玲

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