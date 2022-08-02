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【法拉第未來】賈躍亭控制的FF Top擬為Faraday Future尋6億美元投資　上周傳出延期生產FF91

股市 14:51 2022/08/02

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【法拉第未來】賈躍亭控制的FF Top擬為Faraday Future尋6億美元投資　上周傳出延期生產FF91

樂視創辦人賈躍亭投資的電動車車企－法拉第未來（Faraday Future，美：FFIE）公布，與主要股東、賈躍亭控制的FF Top達成不具約束力投資協議，法拉第未來擬發行本金額最多為6億美元的有擔保可換股票據。FF Top 表示，將會聯同數名非附屬公司投資者組成「牽頭投資者」認購當中約1億美元，並會負責尋求其他潛在投資者。

FF Top 表示，目前已有兩名財務投資者表達有興趣參與，但未訂具約束力協議。

FF Top表示，法拉第未來可換股票據發行將設有兩個櫃台，每個櫃台最多涉及3億美元，首櫃台的票據將會在交易完成時發行，投資者在特定時間內，獲得次櫃台票據的認購權。

FF Top續指，目前未從現有帳戶購買任何票據，但預期將會抵押部分持股，作為向潛在牽頭投資者的下行保障。

FF91投產日期延後　法拉第未來據報要求3.25億美元資金確保營運

FF Top持有法拉第未來約36.2%股權，為公司單一最大股東。賈躍亭連同其他FF Global 董事，掌有FF Top控制權。

法拉第未來今年2月宣布，今年第3季投產電動跑車FF 91，7月股價一度從2.6美元炒高近兩倍至7.52美元，但外電引述消息指，廠方向投資者發信中證實 FF91 的生產時間調整為「2022年第三季或第四季」，並且需要額外3.25億美元資金，確保在年底前正常營運。

法拉第未來最新股價僅報2美元，較7月高位累跌7成。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶**

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