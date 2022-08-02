【港燈業績】港燈半年純利8.9億 按年升1.6% 中期息每單位派15.94仙

港燈（02638）公布截至6月底止中期業績，營業額48.93億元，按年跌6.8%；純利8.94億元，微升1.6%；並派發中期息每單位15.94仙，與去年同期持平。

港燈股價今日表現靠穩，未有跟隨大市急跌，至下午3時報7.07元，微跌0.7%，成交額1,150萬元。

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集團在業績報告中提到，2022年上半年售電量顯著下跌，主要原因包括香港全面執行社交距離措施、5月份天氣較去年溫和，以及客戶愈發關注能源效益及節約能源等，售電量較 2021年同期減少6.8%。

在當前經濟環境下，為減輕電費對客戶的影響，港燈凍結2022年的基本電費，並提供每度電1港仙的特別回扣。集團亦協助政府落實在今年6月推出的新一輪電費補貼計劃，每個合資格住宅客戶可獲1,000元的電費補貼。

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燃料價格空前波動，加上燃料供應短缺，對港燈期內營運表現帶來嚴重影響。港燈情況與全球大多數的電力公司一樣，因燃料價格飆升導致淨電費增加，6月份的淨電費已較今年1月份高出約15%。

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記者：李兆明