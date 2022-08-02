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【擴大版圖】百事可樂斥資5.5億美元　投資能量飲品Celsius

商業 14:34 2022/08/02

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百事可樂投資5.5億美元予能量飲品Celsius，希望擴大市場版圖。（法新社圖片）

百事可樂宣布向能量飲品製造商Celsius Holdings投資5.5億美元(約43億港元)，並達成長期分銷協議，看好能量飲品銷售市場發展。

【香港經濟】羅兵咸永道：若年底局部通關　零售總額或升5%至3700億元

飲品市場近年面對變化，消費者更注重健康，而運動類能量飲品銷售亦在疫下因民眾增加在家運動，有明顯上升趨勢，百事可樂向能量飲品製造商Celsius Holdings投資5.5億美元(約43億港元)，並會確立長期合作，協助分銷Celsius的飲品，獲得更多貨架空間並進入新店舖如加油站等。

百事可樂是次投資換算後，將佔Celsius Holdings約8.5%股權，並會任命代表進入Celsius的董事會。Celsius於2005年成立，於疫下銷售表現亮麗，今年第一季的美國地區收入大升217%至1.235億美元(約9.7億港元)。該企以「健康能量飲品」面向年輕好動的消費者，飲品以天然成份為賣點，並宣稱可幫助增加新陳代謝和燃燒卡路里。

是次投資將為百事可樂擴充於能量飲品的快速成長版圖，而於2020年時間百事可樂亦已直接收購另一能量飲品公司Rockstar，以應對持續下滑的傳統梳打類飲品銷售。現時Celsius為美國銷量第四的能量飲品。

【懷舊商機】荃灣懷舊汽車展覽「Garage Market」兼市集　多個本地品牌展示職人工藝

責任編輯：王浩賢

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