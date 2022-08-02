【香港經濟】羅兵咸永道：若年底局部通關　零售總額或升5%至3700億元

▲ 會計師事務所羅兵咸永道（PwC）表示，雖然香港短期全面通關可能性較低，但預計政府將進一步放寬對入境旅客的檢疫措施。（資料圖片）

會計師事務所羅兵咸永道（PwC）表示，雖然香港短期全面通關可能性較低，但預計政府將進一步放寬對入境旅客的檢疫措施。假設今年最後兩個月能局部通關，預測全年零售總額有望增長5%至約3700億港元，本地消費仍是零售市場核心。

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羅兵咸永道指出，受疫情持續、加息帶來潛在經濟衰退風險，以及內地經濟增長放缓等不利因素影響，香港今年消費市場前景仍充滿挑戰，首5個月零售總銷貨值跌2.9%。

該行的消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然表示，首5個月網上銷售佔整體銷售比率9.4%，但隨著疫情緩和，有關銷售佔比未來難以衝破10%以上，預期部分電商會減少在港的投資，但不認為會全面撤出香港。至於市道好轉，或支持下半年商舖租金趨向穩定。

復辦欖球賽、馬拉松 體育用品消費將增加

鄭認為，消費券計劃有助推動餐飲消費及釋放市民累積的購買力，相信可帶動高級商場下半年銷售額回升。 另外，他預期，疫情緩和後，外出用膳購買力會持續釋放，相信今年食品和酒精等銷售或升15.4%。而受惠香港11月復辦國際七人欖球賽事，加上2022卡塔爾世界盃熱潮，可能刺激今年服裝、鞋履產品銷售升4.6%。

鄭又指出，鑑於近期經濟不穩，消費者對奢侈品和黃金需求增加，以對抗通脹和為財富保值，預計奢侈品行業下半年將有較大反彈幅度。



他表示，通脹令奢侈品價格調整，但由於有關貨品可能保值，預測下半年高消費產品復蘇情況理想，今年珠寶、鐘錶和奢侈禮品銷貨值有望按年升18.6%。

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責任編輯：李智美