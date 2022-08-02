▲ 【中銀香港】龔楊恩慈退休轉任中銀香港顧問 陳文接任中銀香港副總裁 主管零售銀行業務

中銀香港 （02388） 零售銀行業務負責人、副總裁龔楊恩慈因年滿60歲而昨（1日）起退休，由陳文接任副總裁，主管個人金融及財富管理部。龔楊恩慈轉任中銀香港顧問。

資料顯示，龔楊恩慈於2007年8月加入中銀香港，擔任分銷網絡主管，退休前為集團副總裁，主管個人金融及財富管理部、個人數字金融產品部、私人銀行、中銀信用卡公司、個金風險及綜合管理部和中銀人壽業務。她2011年4月起獲委任為個人金融業務主管，並於2015年3月晉升至集團副總裁。而她加入該行前，曾就任渣打銀行（香港）不同業務範疇的管理崗位。她於業內擁有逾30年經驗，具個人金融銀行業務知識及金融服務背景。

中銀香港發言人表示，自2022年8月1日起，龔楊恩慈退休，陳文擔任中銀香港副總裁（個人金融及財富管理），該行對龔楊恩慈多年來為該行作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，她今後將以該行顧問身份繼續服務香港社會。

▲ 陳文（左）接替龔楊恩慈（右）成為中銀香港副總裁。（中銀香港提供、資料圖片）

陳文曾任職企業銀行及金融機構部

該行官網已更新介紹高層管理人員的網頁，顯示陳文現年54歲，畢業於香港理工大學（前稱香港理工學院）銀行學專業，具學士學位資歷。他於1990年7月至2001年9月期間曾就任華僑商業銀行（原香港中銀集團成員行之一）不同業務範疇的崗位。原香港中銀集團成員行業務重組後，陳自2001年10月起，歷任中銀香港發展規劃部產品開發處主管、企業銀行及金融機構部副總經理、業務優化中心總經理、機構業務部總經理，以及個人金融及財富管理部總經理，並於今年8月晉升至副總裁。

陳文現時主管個人金融及財富管理部、個人數字金融產品部、個金風險及綜合管理部、私人銀行、中銀信用卡公司和中銀人壽業務。

中銀香港今年有多名高管人事變動，原財務總隋洋於1月調回母行中國銀行 （03988） ，由劉承鋼接任中銀香港財務總監，中銀香港總經理兼投資主管陳少平已在今年初退休。

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編輯：胡學能