【消費券優惠】迎海薈、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場三商場 推「消費熱浪賞」累積消費即賞10%現金券回贈

第二期消費券於8月7日派發，為了讓顧客們可於熱浪期間盡情享受購物狂熱，迎海薈、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場共同推出「消費熱浪賞」，由消費券當日派發起，顧客於三大商場內分別以電子貨幣即日消費滿1,000元或以上，即額外賞總值100元現金券。

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為了讓顧客們盡享夏日購物樂趣，迎海薈、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場三大商場推出「消費熱浪賞」，顧客分別於三個商場以電子貨幣即日消費滿1,000元或以上，最多可憑四張不同商戶發出的即日電子機印發票 ，每張發票需至少100元或以上，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可到商場禮賓部換領總值100元現金券，即時贈送10%消費券回贈。

現金券適合各類別商戶，迎海薈現金券適合參與商戶、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場更設有兩種現金券，包括餐飲及教育，零售、美容及娛樂類。禮券數量有限，換完即止。

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責任編輯：羅浩濂