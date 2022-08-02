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美跨黨派參議員擬立法保障墮胎權 稱國會有責任恢復

環球社會熱點 15:05 2022/08/02

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美國最高法院6月底推翻「羅訴韋德案」中的墮胎合法化裁決，令到不少美國女性將失去墮胎權。一批跨黨派參議員提出法案，擬修改美國聯邦法律保障墮胎權。相關法案旨在美國各州頒布過多禁止墮胎法例，但允許對部分墮胎實施限制。有參與法案的美國民主黨參議員表示，美國國會必須恢復女性墮胎權利。

美紅州最後墮胎診所眾籌逾780萬 一河之隔跨州重開 【下一頁】

是次法案名為「人人享有生育自由」（Reproductive Freedom for All Act），提出議員包括弗吉尼亞州民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）、亞利桑那州民主黨參議員希尼瑪（Kyrsten Sinema）、阿拉斯加州共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski） 及緬因州共和黨參議員科林斯（Susan Collins）。凱恩發表聲明表示，在最高法院剝奪女性作出個人醫療保健選擇的決定後，國會必須恢復墮胎權利。

據報法案旨在容許各州在執行墮胎服務時保有一定彈性，但需符合不影響母親健康及生命條件。惟法案未定義彈性，亦未具體說明對母親生命及健康構成威脅的因素。法案亦允許，墮胎服務提供者在違反宗教信仰的情況下，可停止提供服務。法案有指亦確保民眾可獲得避孕方法或手段。

美國反禁墮胎示威多人被捕 網民諷AOC反手扮有手銬（有片） 【下一頁】

早前美國民主黨參議員提出的「婦女健康保護法案」（Women's Health Protection Act）闖關失敗，是次立法則希望在兩黨間尋找共識。但目前未知民主黨是否會在11月中期選舉前，推動參議院就方案投票。

凱恩亦承認，提案未獲得通過所需的10名共和黨人支持門欄，但強調是一個重要標誌。凱恩透露，很多民主黨人更傾向早前版本。

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責任編輯：李俊儀

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