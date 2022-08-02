聯合國秘書長憂核危機升級 警告1個誤判足以帶來毀滅

聯合國審查《核不擴散條約》的會議周一（1日）正式展開序幕。聯合國秘書長古特雷斯在開幕式致詞時警告，全球正面臨自冷戰以來最嚴重的核危機。他引用俄烏戰爭、中東及南北韓局勢等做例子，憂慮核危機升級。

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在美國紐約聯合國總部舉行的核不擴散條約（NPT）會議，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）致詞時警告，各地現存近1.3萬枚核武，全球正面對自冷戰以來最嚴重的核危機，核擴散風險正持續增加，但核防護卻不斷減弱。

古特雷斯指人類只需一個誤判，就足以帶來核毀滅危機，並引用烏克蘭、中東及南北韓局勢作例子，稱運氣不是一種策略，亦不是地緣政治上避免升級導致核衝突的屏障，呼籲各國讓人民走上一條通往無核武世界新道路。

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古特雷斯強調消除核武是不再使用核武唯一保證，表示會議是加強《核不擴散條約》影響力的機會，適應全球核危機升級。

聯合國安理會其中3個常任理事國，包括美國、英國及法國周一發布聯合聲明，重申「 核戰爭不能打贏、亦不能開戰」，並敦促莫斯科尊重在《核不擴散條約》的國際承諾。

全球有191個國家簽署《核不擴散條約》，每5年審議一次，旨在防止核武器擴散及全面裁軍，促進和平合作利用核能。會議因新冠疫情推遲兩年，在對上一次會議，各國未能就實質性問題達成一致意見。

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責任編輯：郭麗明