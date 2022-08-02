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【一家四口】未來港人遊日 重質不重量

理財智慧 15:41 2022/08/02

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疫情前，不少香港人每年都去日本兩三次。疫情初開始時日本隨即宣布封關，事隔兩年多，日本再次開放旅行團到訪日本，幾天前東瀛遊（06882）終於有第一團抵達東京羽田機場，就連日本NHK新聞也有報道。不少朋友都問筆者，究竟何時會開通其他日本城市（例如沖繩）的直飛航班，好讓他們可以再次「回老家」。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

隔離政策成關鍵

筆者特別探訪了沖繩縣香港事務所的所長—新垣壽，向他打聽一下香港直飛沖繩的時間表。新垣所長表示，現時未有確實時間表，但航空公司那邊已經跟沖繩開展溝通，期望可在今年稍後時間（大約10至11月）再次開始沖繩跟香港的直飛航班。他強調，一切有待航空公司公布為準。

新垣所長指出，最大關鍵依然是回到香港的隔離政策，皆因沖繩地方不太大，如果去沖繩玩7天，回港又要隔離7天，未免太過浪費。但如果2周時間留在日本遊歷沖繩，及東京、大阪等城市，然後回港隔離1周，那就相對划算。

雖然直飛沖繩航班短期內未有確實時間表，但由7月整個月，在香港擁有8間分店的Donki（DQJCF）將開始「沖繩祭」，整個7月都會推出關於沖繩的產品，例如泡盛酒（あわもり，日本最古老的蒸餾酒）、沖繩雪鹽、沖繩黑糖等產物。是的，香港人暫時去不到沖繩，就索性把沖繩帶來香港跟大家直接見面！

另一方面，日本國駐香港總領事館今年也恢復籌辦「日本秋祭in香港」活動，滙聚各種跟日本相關團體，並集中在10月至11月期間假香港舉行的大型節目，當中包括了日本觀光、留學、文化和日本料理的活動。

跟大家分享以上這2項活動，絕非為他們賣廣告，而是要指出整個旅遊業生態已經作出了很大變化。過去2年疫情期間，在香港已開了不少如Donki、Daiso（ダイソー）、業務用超市等日本商店，基本上大家已可從這些店舖中買到不少日本產品。又隨着壽司郎（スシロー）等日本迴轉壽司店進駐香港，意味着不用到日本也可享受日本質素的迴轉壽司。

遊日重質不重量

在此筆者想問：你下次去日本時，還會去Donki、Daiso等日本商店掃貨嗎？還會去東京、大阪的壽司郎排隊「醫肚」嗎？筆者相信，後疫情時代的日本旅遊，大家將會更加注重當地的優質餐廳（而非連鎖餐廳），以及搜購「日本限定」的產物（而非可在香港買到的產品）。再把航班價格計算在內，相信香港人日後每年遊日的次數將會減少，但每次遊日的日子則會增加。簡單來說，未來港人遊日，就是重質不重量！

撰文：岑皓軒 

英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》、《放養孩子－育出自學力》及香港電台《大城小事》節目主持。

＊以上內容輯錄自第767期《一家四口 離家出走》 

 

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責任編輯：羅浩濂

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