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俄羅斯加強愛國教育 7歲起灌輸俄價值

環球社會熱點 13:43 2022/08/02

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自與烏克蘭開戰後，俄羅斯持續收緊國內言論，加強宣傳戰爭正當性。俄羅斯官員表示，將執行社會計劃加強民眾的愛國精神，維持俄羅斯的國家安全策略，包括改善7歲以上學生及年輕人的愛國教育及灌輸俄羅斯價值。

【北溪一號】管道緊急故障 俄稱幾乎無能力維修 【下一頁】

官媒塔斯社報稱，總統普京（Vladimir Putin）的社會計劃總監諾夫科夫（Sergei Novikov）正努力設立計劃，確保符合俄羅斯國家安全策略，並幫助普京實現加強俄羅斯社會的精神及道德基礎的目標。

據悉，諾夫科夫的計劃包括改善年輕人及學生的愛國教育。自9月5日新學年開始時，學生需要花費大量時間，學習及討論「重要事情」。有指，部分學校的愛國教育計劃會最早於本月開始。

拜登呼籲中俄加入核裁軍 普京稱核戰無贏家 【下一頁】

教育部長克拉夫佐夫（Sergei Kravtsov）早前表示，可能為7歲或以上學生推行強制歷史課。有指強制歷史課內容將聚焦否認俄國對烏克蘭及白俄羅斯的殘暴行為，並維持莫斯科政府對烏克蘭戰爭的一貫立場－「特別軍事行動」。

另外，學生亦將被要求每日出席俄羅斯國旗升旗儀式，預料耗費莫斯科政府約280萬英鎊（約2691.3萬港元）提供國旗。新學年開始時，俄羅斯學校將需播放國歌。

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責任編輯：吳漢培

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