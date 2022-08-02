▲ 【防疫措施】羅兵咸永道：倘最後兩個月局部通關 料今年香港零售總額按年增長5%

今年香港前景仍充滿挑戰，羅兵咸永道表示，假設香港最後兩個月能夠局部通關，預計今年香港全年零售總額按年增長5%至約3700億元。

羅兵咸永道亞太區、中國內地及香港區消費市場行業主管合夥人鄭煥然表示，在近期經濟不穩定下，消費者對奢侈品及黃金需求增加，以應對通脹及為財富保值，預計奢侈品行業在2022年下半年出現較高的反彈。在供應鏈壓力下，他預期品牌會繼續加價，因為成本上升及需求仍在，但希望未來的加幅會放緩。

多個奢侈品牌撤出本港大型購物熱點，鄭煥然指，隨租金調整，吸引更多民生相關的品牌進駐，相信相關情況會持續。他又預計，下半年租金會相對穩定。

網上銷售價值佔整體零售銷售9% 或已見頂

首五個月網上銷售價值增長29%，佔比整體零售銷售約9.4%。鄭煥然認為該佔比可能已經見頂，若疫情持續緩和，更多消費者願意出來購物，佔比或較難上升到10%。

併購方面，羅兵咸永道指，上半年中國與消費相關的拼購按年跌約64%至140億美元，交易量跌近20%。羅兵咸永道香港消費市場行業交易服務諮詢部主管合夥人葉永輝表示，一旦經濟回穩，預期下半年併購交易的金額升幅會高於數量。

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記者：袁諾曦