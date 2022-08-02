【港元拆息】1個月HIBOR連跌3日　報1.28786厘　H按息率仍觸及封頂位

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聯儲局上周宣布加息0.75厘後，本港銀行仍維持最優惠利率（P）不變，而近日港股表現疲弱下，本港銀行同業拆息（HIBOR）稍有回落。與樓按相關的一個月HIBOR今連跌三日，報1.28786厘，跌0.03178厘，惟以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，仍高於2.5厘之封頂水平。
短息方面，除隔夜HIBOR升3.5個基點至0.9344厘外，都按日下跌。中長息全線下跌，反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.2006厘，跌0.7個基點。12個月HIBOR報3.52125厘，跌近2.6個基點。
|到期日
|8月2日
|8月1日
|隔夜
|0.93440
|0.89929
|1星期
|1.05601
|1.09256
|2星期
|1.11083
|1.14131
|1個月
|1.28786
|1.31964
|2個月
|1.67512
|1.67732
|3個月
|2.20060
|2.20768
|6個月
|2.90060
|2.90738
|12個月
|3.52125
|3.54714
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編輯：胡學能