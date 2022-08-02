【佩洛西擬訪台】台媒：大陸突禁逾百間台灣食品企業進口　糕餅業重災

▲ 台灣傳媒報道，中國大陸海關總署昨晚突然更新《港澳台地區生產企業注册信息》，多間台灣食品企業被暫停進口。（太陽堂Facebook圖片）

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）正於亞洲訪問，美國、台灣傳媒均報道指，她將於8月2日晚上抵達台灣，令台海局勢緊張。 與此同時，台灣傳媒亦報道，中國大陸海關總署突然暫停逾百間台灣食品進口。

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據台灣傳媒報道，中國大陸海關總署昨晚突然更新《港澳台地區生產企業注册信息》，多間台灣食品企業被暫停進口。

台媒記者翻查該頁資料，發現台灣多間食品企業現時在註冊有效期內，但被列為「暫停進口」，同時沒有相關「暫停進口/恢復進口紀錄」，故未知是否在何時更新狀態、或暫時進口期限。

被暫停進口的不乏傳統糕餅、手信品牌，例如老字號「太陽堂」傳統糕餅、維格餅家等。香港及澳門暫時並沒有出現大量企業列為「暫停進口」的情況。

台灣傳媒報道引述台商指，昨日下午起，企業開始陸續收到禁運通知，受影響的產業包括加工食品、農產品、水產品、果汁、糕餅等。特別是進入8月後， 糕餅業準備開始迎接月餅旺季，現時進口剎停，損失將相當慘重。

台商又指，在收到禁運通知前，原本正協助某家知名糕餅店的進口報關，生產已進入包裝階段，有幾十個貨櫃準備出口至大陸。以一個貨櫃價值上百萬台幣來算，損失估計上千萬。

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責任編輯：葉泳珊