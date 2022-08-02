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【加密貨幣騙案】黑客入侵前巴基斯坦總理IG　借Elon Musk之名行騙

科技 13:16 2022/08/02

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前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的Instagram（IG）帳號遭黑客入侵，更不斷發布與Elon Musk及加密貨幣有關的帖文內容。（法新社資料圖片）

虛擬貨幣騙案時有發生，更有不法之徒疑似想利用名人效應，令更多人受騙。近日，前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的Instagram（IG）帳號遭黑客入侵，更不斷發布與Elon Musk及加密貨幣有關的帖文內容。

【Tesla Cybertruck】Cybertruck終於上市？　Elon Musk：明年夏季開始出貨

據外媒《Gadgets360》指，前巴基斯坦總理、政黨「巴基斯坦正義運動（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI）」主席伊姆蘭汗的IG帳號於周一（1日）被黑客入侵。黑客在成功入侵該帳號後，發表了一則稱讚Elon Musk捐贈三個比特幣（Bitcoin）的帖文，以及一則附有Elon Musk關於贏得100,000美元的推文截圖，又向該帳號的740萬追隨者分享一條加密貨幣鏈接。

PTI社交媒體負責人Arslan Khalid表示，相關帳號的已回復正常。是次的黑客入侵事件，懷疑是有人想利用Elon Musk對加密貨幣的興趣和投資行騙。

此外，伊姆蘭汗並不是今年唯一一個被黑客入侵社交媒體帳號的PTI成員。上周，該黨的秘書長兼前聯邦計劃部長Asad Umar的Twitter帳戶亦遭到黑客攻擊，並於數小時恢復。伊姆蘭汗的黨員和追隨者建議不要與任何不尋常的帖交互動。

【IG抖音化】藝人、網紅公開連署反IG抖音化　負責人Twitter現身解釋

【社交媒體】傳統媒體沒落？　IG成最受英國青少年歡迎新聞渠道

責任編輯：殷凱怡

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