【北溪一號】管道緊急故障 俄稱幾乎無能力維修

俄羅斯向歐洲供應天然氣的主要管道「北溪一號」早前已完成維修,但對歐洲的供應量仍然限制在兩成的水平。俄羅斯周一(1日)表示,「北溪一號」管道有緊急故障需要維修,但俄方也幾乎無能為力解決。

俄羅斯上周將「北溪一號」(Nord Stream 1)的天然氣供應量削減至管道總量約20%,表示送往加拿大維修的渦輪機尚未歸還,其他設備也需要維修。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周一表示,管道有些故障需要緊急維修,而制裁造成部分人為困難。

佩斯科夫表示:

目前這個情況急需解決,俄羅斯只有少許能力解決。

(This situation needs a fix and Russia has a little ability to help here.)