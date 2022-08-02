【北溪一號】管道緊急故障 俄稱幾乎無能力維修

俄羅斯向歐洲供應天然氣的主要管道「北溪一號」早前已完成維修，但對歐洲的供應量仍然限制在兩成的水平。俄羅斯周一（1日）表示，「北溪一號」管道有緊急故障需要維修，但俄方也幾乎無能為力解決。

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俄羅斯上周將「北溪一號」（Nord Stream 1）的天然氣供應量削減至管道總量約20%，表示送往加拿大維修的渦輪機尚未歸還，其他設備也需要維修。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一表示，管道有些故障需要緊急維修，而制裁造成部分人為困難。

佩斯科夫表示：

目前這個情況急需解決，俄羅斯只有少許能力解決。 （This situation needs a fix and Russia has a little ability to help here.）

製造商德國西門子能源公司（Siemens Energy）則表示，公司無法於現場接觸渦輪機以作檢查，也沒有收到俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）的任何損壞報告，因此公司不得不假設渦輪機運作正常。

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俄烏開戰之前，俄羅斯的天然氣供應量佔歐洲約4成需求。Gazprom今年1月至7月期間的天然氣產量下降12%至2,624 億立方米。

CentroCredit Bank經濟學家Evgeniy Suvorov於Telegram表示，Gazprom上月產量和出口量分別較去年同期下降35.8%和58.4%，而前一個月則分別較去年同期跌30.4%及49.7%。

不過他預計，俄羅斯將無法通過向中國供應來彌補歐洲市場的損失。

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責任編輯：鄭錦玲