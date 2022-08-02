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西班牙限企業夏天冷氣開27度 批准節約能源計劃

環球社會熱點 13:05 2022/08/02

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歐盟成員國上周達成協議，同意於今年8月至明年3月期間，自願削減15%天然氣用量。西班牙宣布節約能源方案，當中包括限制企業夏季冷氣只能開27度或以上，冬天則限制供暖19度或以下等措施。西班牙官員表示，相關措施將維持至明年11月。

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西班牙5月時已實施部分企業節能措施，周一（1日）宣布法案將相關措施推廣至全國。計劃規定，所有銀行、公共交通工具、商店、酒吧及餐廳夏天開冷氣需限制在27度或以上，而冬天供暖則限制在19度或以下。商店在開冷氣或暖氣時需關門，亦需更頻密地檢查供暖系統提高運作效率。

西班牙政府亦計劃或會推行在家工作措施，並限制照明，包括規定商店夜晚10時後需關閉櫥窗燈，而街道照明則不受限制。西班牙能源部長Teresa Ribera表示，相關措施將維持至2023年11月。

德國憂能源短缺節能 北部城市公共設施停熱水 【下一頁】

首相桑切斯（Pedro Sánchez）表示，節能是每個人的責任，現時更是首要任務。他指，措施將有助減少對俄羅斯的依賴，同時亦有助紓緩通脹。

西班牙政府7月時已鼓勵住宅及企業自願調高冷氣溫度節能，指有助減少能源開支。西班牙今年已經歷兩次熱浪，曾連續數日氣溫錄得逾攝氏40度，當局料8月初氣溫繼續高企。

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責任編輯：李俊儀

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