【疫市營商】香港日清份量改成日本版　疫下需求急增庫存一度清零　

▲ 日清食品預計，香港業務的營業利潤將在2030年，提高到100億日圓（約6億港元），增長4成。

日清食品預計，香港業務的營業利潤將在2030年，提高到100億日圓（約6億港元），增長4成。香港日清首席執行官安藤清隆表示，產品在香港及內地均有漲價。

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《日本經濟新聞》報道，安藤表示日清2022年1至3月的銷售額同比增長10％。由於香港疫情擴大，為了滿足訂單增加了出貨，3月底幾乎沒有庫存。

不過，為了應對原材料成本高漲等問題，該企分別於3月、4月，在香港及內地漲價，漲幅為5%至7％。6至7月時更換了合味道杯麵的包裝，做成跟日本一樣的尺寸，實際上相當於漲價2次，不過他表示，公司認為比起份量，提高商品品質更重要。

設立積分兌換禮品優惠

安藤又稱，該企在銷售策略上十分注重與動畫、漫畫，以及遊戲的合作。在香港和內地分別與《鬼滅之刃》及《新世紀福音戰士》合作宣傳，消費者反應很好。

另外，日清還將在香港設立使用微信的合味道積分服務，消費者掃描杯蓋內側二維碼就能增加積分，該企將提供用積分兌換禮品的優惠。

這是日清首次嘗試為合味道加上二維碼，打算收集不同消費者購買的產類型等大數據，用於向顧客推薦感興趣的商品等直接營銷（Direct Marketing）。

因此，安藤預計，香港的業務可實現10％的年增長率。最晚到2030年，實現100億日圓（約6億港元）的營業利潤。

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責任編輯：李智美