【業績｜長和系】港燈半年盈利升2%至8.94億元　中期股息維持15.94港仙、股息率4.5厘

▲ 【業績｜長和系】港燈半年盈利升2%至8.94億元 中期股息維持15.94港仙

港燈 （02638） 公布，2022年上半年盈利按年增2%至8.94億元，EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前溢利）則跌7%至33.77億元。港燈公布，擬就每股份合訂單位派發中期分派15.94港仙，按年維持不變。港燈中午收報7.09元，現價股息率維持4.52厘。

港燈主席霍建寧指，燃料價格空前波動，加上燃料供應短缺，對港燈期內營運表現帶來嚴重影響，公司需要頻密地調整燃料調整費，因燃料價格飆升導致淨電費增加，6 月份的淨電費已較今年1月份高出約15%。

港燈上半年收入按年少7%至48.9億元，直接成本只跌2%至25.49億元，營運成本和財務成本大致維持不變，令經營溢利跌15%至14.8億元。

港燈表示，今年上半年售電量顯著下跌，主要原因包括香港全面執行社交距離措施、5月份天氣較去年溫和，以及客戶愈發關注能源效益及節約能源等，售電量較去年同期減少6.8%。

霍建寧指，經濟復甦的步伐仍有變數，加上利率攀升，在可見的將來仍然會構成挑戰。

期內可供分派收入負數擴大 港燈酌情加額、董事局：現金流穩定

港燈期內已付資本支出大增7億元至30億元，連同燃料價格調整條款賬不利變動，令期內可供分派收入由去年同期負8000萬元擴大至負14.74億元。

港燈董事局信託契約第 14.1（c） 條細則酌情調整金額，令酌情調整後的期內可供分派收入按年維持在14.08億元，令中期分派維持不變。

港燈董事局表示，考慮到回顧期內集團取得的財務表現及其從營運活動所得的穩定現金流，認為增加可供分派收入恰當。

港燈表示，期內3台380兆瓦新燃氣聯合循環發電機組，第二台機組L11已於去年11月併網，今年5月投產，令效率較低的燃氣機組GT57退役。港燈重申，第三台機組L12工程如期，料可按計劃2023年投產。

另外，全新海上液化天然氣接收站可在2023年上半年投入商業運作，落成後可助港燈以具 競爭力的價格購入天然氣，亦令天然氣供應更為可靠。

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編輯：麥德銘