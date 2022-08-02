【BNO移民英國】97後港人可獨立申請 免父母同行赴英

英國開放予BNO持有人及其近親申請「5+1」BNO居留簽證，惟1997年之後出生之港人無法獨立申請此簽證。內政大臣彭黛玲在社交平台宣布，放寬BNO申請資格，允許回歸後出生港人可自行前往英國。

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約翰遜稱英國不會放棄香港 盡力確保港人治港 【下一頁】

彭黛玲（Priti Patel）周一（1日）在Twitter宣布，擴大1997年後出生﹑父母最少一人擁有BNO的年輕港人BNO申請資格。彭黛玲指出，將在今年秋天公布更多詳情，相信英國人會繼續歡迎更多香港人。

英國《電訊報》（Telegraph）報指，1997年回歸後港人及年滿18歲以上可符合資格，在今年秋天獨自申請BNO簽證。資格擴大後，內政部估計將有1.17萬名年輕港人受惠。

根據現行簽證，回歸後出生港人只能在父母其中一方同行，才可移居英國生活﹑工作及就學。曾任英國内政部移民事務國務大臣的祈達文（Damian Green）﹑保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）及黨魁選舉落選者﹑下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）支持擴大資格。

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責任編輯：吳漢培

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