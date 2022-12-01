【BNO移民英國】開放97後港人獨立申請 免父母同行赴英（第二版）

英國開放予BNO持有人及其近親申請「5+1」BNO居留簽證，惟1997年之後出生之港人早前無法獨立申請此簽證。當局已放寬BNO申請資格，周三（11月30日）起開放回歸後出生港人可獨立申請BNO簽證，並自行前往英國。

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（第二版更新英國當局開放獨立申請）

根據英國内政部更新的内容，只要父母持有BNO護照，當局容許回歸後出生港人獨立申請BNO簽證，無需父母同行。申請人需要提交父母的BNO護照正本或副本，及證明子女關係的出生或收養證明。

不過如果申請人無法提供上述文件，可改為 提供父母全名和出生日期，届時 內政部會檢查父母是否擁有 BNO身份。

早前的簽證制度限制，回歸後出生港人只能在父母其中一方同行，才可移居英國生活﹑工作及就學。曾任英國内政部移民事務國務大臣的祈達文（Damian Green）﹑保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）及黨魁選舉落選者﹑安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）支持擴大資格。

今年8月，時任內政大臣彭黛玲（Priti Patel）宣布擴大1997年後出生﹑父母最少一人擁有BNO的年輕港人BNO申請資格。

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責任編輯：吳漢培