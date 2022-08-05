【C.E.O.財策精英】宏利分組經理梁芷瑜　相信自己的選擇　以堅定信念築建未來

要在事業上尋求突破並不容易，對一班擁有豐富社會經驗、甚至已晉身高級管理層的專業人士來說，轉換事業跑道要付出的成本及面對的挑戰亦更多。宏利分組經理梁芷瑜（Grace）卻相信，只要堅守最初的信念，相信自己，定能在新領域一步一步實現理想。事實亦證明她的想法沒有錯。Grace於2019年4月透過「宏利C.E.O.計劃」加入財策行業後，已連續4年達成百萬圓桌會（MDRT）會員資格，去年更完成了她首個等同MDRT三倍業績的超級會員（COT）殊榮，不單只不斷突破自己，亮麗的成績更肯定了她入行以來為客戶及團隊付出的努力。

決心有多大 成就便有多高



投身財策業一段日子，Grace慶幸自己勇敢踏出第一步，才能收穫今天更豐盛的事業與人生。「回想近20年的採購生涯，當時我負責中國內地及海外市場的採購管理及銷售，早已習慣事事走在最前綫，親力親為帶領團隊為公司開拓客源。因此轉職至宏利後，亦習慣靠自己去尋找客源，跟每一位客戶見面溝通，藉此為他們制定最合適的保障及理財計劃。」



Grace指，財策業不論是工作模式或收入跟以往都有很大分別，她坦言花了半年至9個月時間去適應，慢慢摸索出一條適合自己的路。她表示：「初轉職時，身邊也有不少人跟我分享他們的奮鬥經歷，但我深信每個人也是獨一無二的，我邊借鑑他們的成功方式，邊吸收『宏利C.E.O.計劃』一對一企業營銷導師的建議，由零開始建立自己的生意模式。」Grace笑言過程中沒有太多特別技巧，靠的就是個人意志和毅力，以及永不放棄的決心。



「決心最為重要。這種決心，是指心底裏要相信自己能夠在行業中取得成功，繼而付諸行動，可以是主動去請教行業前輩、主動去開拓客戶群、主動去了解客戶的需要等。」Grace認為，只要決心夠大，成就便愈高；新晉財策顧問只要抱持着這份信念，即使遇到任何困難與挑戰，亦能堅持下去。



從工作中獲得成就感及滿足感



Grace衷心感謝一直以來支持她的客戶和朋友，她感恩自己能夠陪着他們走過人生不同階段、達成大大小小的目標；過程中，她收穫了滿滿的成就感，從工作中體會到財務策劃助人的特質。她回想道：「記得入行半年左右，有位客戶經檢查後發現患上肝囊腫，我即時為對方分享在私家醫院進行手術的經驗及助其處理索償手續；客戶及其家人事後跟我道謝，感激我在過程中提供的支援，那一刻我真切感受到我工作的意義，以及個人保障的重要性。」



Grace續說，「另一個個案中，客戶同時發現其心臟和腦部出現問題，需要安排緊急手術。我即時陪伴客戶會見專科醫生，安慰他先照顧身體，看到客戶最後順利完成手術，慢慢康復，我也十分感動。」在協助客戶及處理索償程序時，Grace的細心和貼心得到客戶一致讚賞，累積起來的信任成為她發展事業的基石。



強強聯手 體現團隊的力量



身處財策業，每個人看似在做自己的生意，事實上卻講求團隊精神，成員間透過互相借力、互相推動，能肩並肩走得更遠。Grace特別感謝帶她入行的「師傅」——宏利分區總監潘雪玲（Ice），她一直視Ice為榜樣：「Ice擁有豐富的行業經驗，即使要管理分區，她依然堅持做好個人業績，親自跟進客戶情況，經常在辦公室工作至晚上，其勤奮及專業的態度成為了大家的榜樣。」Ice已連續27年晉身MDRT，當中更獲得10次COT及5次TOT（MDRT六倍業績的超級會員）殊榮，是業界頒獎典禮的常客，成績彪炳。在Ice的領軍下，其團隊去年有三分一成員均晉身MDRT行列，而Grace的加入，正是強強聯手，為整個團隊帶來正面影響。

▲ Ice（左）多年來仍持續交出頂尖的成績，其勤奮及專業態度是Grace的學習榜樣，推動她繼續努力，尋求突破。

Ice認為Grace的性格及價值觀跟自己很相似，她說：「Grace是一個非常自律的人，喜歡親力親為，盡責地跟進客戶的大小事情。加上她的心理質素高，即使遇上任何困難，亦能快速調整心態，努力嘗試，積極為客戶爭取最大利益。」Ice亦十分欣賞Grace的求真精神，且做事認真、有責任感：「她的真誠絕對是贏得客戶支持的原因，亦會助她在行業獲得長遠的發展。」



以建立個人團隊為長遠目標



從財策新丁到COT，到今年於疫情嚴峻時仍以4個月便率先達成MDRT會員資格業績要求，Grace一步步以亮麗業績寫下里程碑。未來她希望跟Ice一樣，擁有自己的團隊，走更遠的路。「我十分慶幸自己加入了財策行業，打破多年事業框框，成就更好的自己。我相信經過這幾年的磨練，自己比以前強大不少，更希望能夠將自己的經驗和想法，傳承給有意加入財策業的朋友，跟他們一起，實現目標！」

▲ Grace 直言若非加入了財策行業，她定不能想像自己的事業天地能如此廣闊、其能力有如此大的進步空間，她希望於將來能與更多有心有力的同伴分享其經驗，如Ice般走上團隊管理的方向。

（特約）