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【行業點睇】電動車7月交付量放榜 蔚小理跌出三甲

股樓投資 12:59 2022/08/02

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踏入8月，各大新能源車企相繼公布7月交付成績。據內地報道，埃安7月銷量為2.5輛，排名首位；哪吒汽車和零跑汽車分別以1.4萬輛與1.2萬輛的交付量，排名第二、三。至於「蔚小理」的交付量介乎1萬至1.2萬輛，緊接其後。

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具體看，哪吒汽車和零跑汽車成功超越「蔚小理」，躋身新勢力銷量榜的前三。其中，哪吒汽車的交付量按年增長133.5%，首7個月累計交付量達到了7.7萬輛；零跑汽車7月交付量增長177%，首7個月累計交付量達到了6.4萬輛。

【延伸閱讀】下半年展望：高盛料下半年現4大投資主題 38隻中資股潛在受惠，請按【見下頁

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在業界看來，目前新勢力車企月銷量破萬輛已趨成常態。隨着哪吒、零跑等新勢力車企銷量的逐漸走高，新勢力格局正在被打破。此外，新勢力多款新車正陸續推出，新能源汽車市場競爭將更趨激烈。除了新車集體上市外，新能源汽車政策也在不斷加碼。上月國務院常務會議再次提出促進汽車消費舉措，其中就包括延續免徵新能源汽車購置稅政策等。

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撰文：林衛

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