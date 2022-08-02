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【券商點睇】7月百強房企銷售降幅輕微收窄 解困須更多政策加持

股樓投資 12:51 2022/08/02

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據克而瑞公布的7月銷售業績排行榜，百大房企實現單月操盤口徑銷售金額5,234億元（人民幣，下同），按年降低39.7%，降幅較上月縮窄3.3個百分點；百大房企實現單月權益口徑銷售金額4,196.7億元，降低42.8%。

【同場加映】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

國盛證券指出，7月各城市銷售進一步分化，若一二綫城市放鬆政策進一步加碼，深耕高能級城市、口碑良好、現金流健康的優質房企銷售基本面將在第三季率先顯著復甦。一綫城市表現堅挺，7月上海、北京表現亮眼，深圳維持市場熱度。二綫城市較為分化，杭州表現良好，但南京、蘇州較為低迷。三四綫整體表現較差，基本延續4、5月的按年跌幅。

【延伸閱讀】下半年部署：滙豐維持恒指目標25410點 建議關注4大主題6隻港股，請按【見下頁

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該行認為，房地產多點爆發的問題需要系統性的解決方案。與2008、2014年不同，本輪周期供需兩端均存在很多阻塞，需要更多政策支持。下半年至年底，有望見到第二波強力放鬆政策的加持，內房和物管均有絕對收益的空間，維持內房板塊「增持」評級。

【同場加映】溫股知新：靜待儲局議息 個股超多消息

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撰文：林衛

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