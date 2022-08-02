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古巴女星Netflix新片扮瑪麗蓮夢露 被網民批一原因唔似

環球社會熱點 11:58 2022/08/02

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美國荷里活女星瑪麗蓮夢露一生傳奇，是不少人的經典性感女神。擔任《007：生死有時》（No Time to Die）邦女郎的古巴女演員Ana de Armas，於9月底上映的Netflix新片《Blonde》飾演瑪麗蓮夢露。惟電影最近釋出預告片後，卻惹來不少爭議。

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Netflix電影《Blonde》將於9月23日上映，講述美國一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）生平，如何從悲慘童年成為經典女神。《Blonde》最近推出第二條預告片，網民卻批評演員Ana de Armas飾演的瑪麗蓮夢露與原設有落差。

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馬斯克父唔為首富兒感自豪 自詡家族成就亦唔低 【下一頁】

網民稱Ana口音與瑪麗蓮夢露的美國口音完全不同，甚至嘲笑「從來不知道瑪麗蓮夢露有西班牙口音」。網民認為雖然Ana的表現帶有瑪麗蓮夢露風範，但一開口就「破功」，令觀眾出戲。

Ana透露自己花費9個月時間練習口音，指學習過程相當辛苦。她認為電影劇本大膽註釋瑪麗蓮夢露的生平，以及女權主義思想。

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責任編輯：郭麗明

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