【A股點睇】地緣局勢緊張A股半日跌近3% 外資淨流出逾60億

受台海局勢緊張氣氛拖累，中港股市低開低走，其中國內三大指數半日跌幅近3%，上證指數中午報3166點，下跌2.9%，滬深300、深圳創業板指數分別挫2.5%和2.7%。內地電力、紡織機械、建築建材為跌市重災區，板塊平均下跌5.7%。

【同場加映】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

統計又顯示，滬深兩市下跌股份數目超過5,400隻，逆市上升的股份僅300隻，可見悲觀氣氛頗一面倒。另一方面，地緣政治風險難估，也觸發外資避風頭。以買賣成交額口徑計，半日來自滬深股通的淨賣出超過60億元人民幣。

【延伸閱讀】下半年展望：花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股 ，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

方正證券指，金融、地產等權重股走弱，拖累了大市反彈空間。操作上，輕指數、重個股，逢低關注新能源、能源、軍工、環保等股份，逢高回避之前漲幅過高且存在較大獲利回吐空間的股份。

【同場加映】溫股知新：靜待儲局議息 個股超多消息

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛