▲ 【HSBC滙豐】滙豐銀行慈善基金額外撥款1億港元

HSBC滙豐公布，向旗下滙豐銀行慈善基金額外撥款1億港元，用作支援香港弱勢社群，投入能夠改善民生、幫助市民邁向可持續生活模式的項目。香港上海滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，滙豐是香港社區的一部分，並深明無家者、長者、基層家庭等弱勢社群當前面對的挑戰，希望透過與非牟利組織合作，更有效地為社會上有需要人士提供適切的支援。

滙豐銀行慈善基金於1981年成立，近41年合共支持逾1萬個公益慈善項目，投入24億元。若不計最新公布的撥款，從2020年新冠疫情爆發以來，基金已投入1.7億元抗疫，包括過「香港紅十字會抗疫同行熱線」處理超過11,400個求助電話，以及向逾9,500人發放緊急支援物資等。

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編輯：麥德銘