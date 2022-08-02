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【網絡安全】去年企業遭網絡釣魚損失逾15億　140萬香港員工缺網絡安全培訓　

科技 17:30 2022/08/02

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課程內容則涉及本地數據及案例，貼近現實工作環境，確保員工獲得最基本網絡安全意識和技能。（梁巧恩攝）

企業因員工缺乏網絡安全意識，導致公司資料外洩，近年屢見不鮮。香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）最新調查指出，多達140萬香港人工作時缺乏網絡安全培訓，並提到去年企業遭網絡釣魚攻擊的損失金額超過15億港元。

僅34%小微企有IT部門

HKIRC向全港830位企業員工進行調查，以了解企業對員工安排網絡安全培訓的情況。調查發現，根據公司規模， IT資源及員工接受網絡培訓的情況會有很大差別，小微企只有約34%受訪者表示公司有IT部門或專職員工，遠低於中型企業（53%）及大型企業（85%）。

【黑客攻擊】地緣政治衝突加劇網絡犯罪　全球惡意軟件攻擊數量升11%

再者，只有32%小微企的受訪員工表示，公司在入職時提供網絡安全培訓，至於沒有提供的主要原因包括「缺乏資源」（60%）、「缺乏IT員工和相關知識」（33%），以及「員工流失率高，所以不投資相關培訓」（20%）；相比起中型及大型企業，分別有50%及58%受訪員工表示，公司會在入職時提供網絡安全培訓。值得留意的是，有26%大型企業員工表示，相關培訓只針對高層員工。

HKIRC行政總裁黃家偉指出：「根據香港統計處數字，全港約37萬間企業，當中小微企佔89%、9%為中型企業及2%為大型企業，配合調查結果推算，得出全港有近6成半企業員工缺乏網絡安全培訓，人數多達140萬人。」

黃家偉又認為，員工是企業的第一道防線，不少網絡攻擊亦是以員工為目標，例如香港最常見的網絡釣魚攻擊。根據網絡安全及科技罪案調查科數據，過去一年遭企業網絡釣魚的案件已造成逾15億港元的損失。如果員工能提升網絡安全意識，則可大大降低企業風險。

自助網上培訓   無需IT員工輔助

為應對員工缺網絡安全培訓的問題，HKIRC推出全港首個免費和可頒發認證的員工網絡安全培訓平台Cybersec Training Hub，讓企業員工靈活安排時間接受培訓，例如入職時，根據平台的指引作自助培訓，過程無需IT技能背景的員工參與。

【網絡安全】釣魚攻擊猛增266%　微軟、Facebook最常被冒名濫用

課程內容則涉及本地數據及案例，貼近現實工作環境，確保員工獲得最基本網絡安全意識和技能。員工在接受培訓後，會進行一個小測試，當完成和合格後，即可獲得電子證書。

黃家偉強調，課程內容特別針對遙距及在家工作的趨勢，以及本港大部分企業的需要，希望藉此平台，在短時間內提升員工在日常工作和處理數據時，減少跌入網絡安全陷阱。

此外，Cybersec Training Hub將於下半年陸續新增不同職位（例如人力資源、財務及會計等）及不同行業（例如金融業、零售業等）的培訓內容，務求提供更切身的實用知識，協助企業定期培訓員工，加強企業應對網絡安全風險的能力。

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責任編輯：陳卓賢

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