李本俊就任寧波市政協常委前接受鄧蓓佳專訪　堅守香港教育事業　憶李達三振教興邦

李本俊在就任新一屆寧波市政協常委前，接受了主持人鄧蓓佳的獨家專訪。「支持教育，培養祖國下一代的精英，推動家鄉發展，致力祖國民富國強。」李本俊告訴鄧蓓佳，爺爺李達三一生將教育當做人生圭臬，如今更是把它傳給了他這一代。李本俊為爺爺捐資教育的眼光所折服，李達三博士從2004年學校創始之初就一直關心和支持寧波諾丁漢大學的發展，迄今帶領家族已捐贈近2億，助力學校創業創新，建設一流學科、培養頂尖人才。2016年，李達三以1億元設立了「寧波大學海洋生物發展基金」，支持寧波在海洋生物醫藥領域的研究和發展，正好和當下寧波打造「現代化濱海大都市」這一謀劃相契合。

如今，爺爺的教育興國夢傳到了李本俊這一代。2003年，26歲的李本俊成為最年輕的寧波市政協委員；2015年，他又出任了香港寧波同鄉會會長：「是時候讓我用家族特有的方式回饋家鄉了。」從那時起，李本俊幾乎每年都會組團來寧波考察訪問一到兩次，幫助香港青年瞭解祖國的現況和機遇，增強對國家和民族的認同感。在上世紀70、80年代，香港寧波同鄉會就在香港開辦了兩所中學，在這兩所學校有一個特別的要求：每個學生畢業前一定要到過寧波，觸摸和感知寧波。

李本俊親眼目睹了寧波這20多年來迅猛的發展：「經濟、社會、環境等各方面的發展都令人稱贊，可以跟世界級都市媲美。」他回憶道，第一次到寧波時，他跟著爺爺參加了寧波幫博物館舉辦的李達三特展，也讓他對爺爺有了更深一層的瞭解。李本俊坦言自己以前他只知爺爺李達三是一個生意人，一直努力勤勉地致力於他的事業，回寧波看了博物館中有關爺爺的故事他才知道，原來爺爺比他想象的更了不起，「看了這麼多年TVB的電視劇，才知其實爺爺也是TVB的董事。還和邵逸夫先生等老一輩寧波幫一起做了那麼多貢獻家鄉的事。」



談及寧波規劃打造現代化濱海大都市這一戰略構想，李本俊的眼神變得有些深邃：「在港口、航運、物流等方面，寧波的能力已超越了世界許多地方，所以我相信我們寧波一定能實現這一目標！」當鄧蓓佳問及李本俊對於甬港兩地的合作建議時，李本俊感觸良多：「建設現代化濱海大都市，我相信有關旅遊、房地產、教育研究、體育、飲食、銷售等等的配套都非常重要，所以甬港兩地會有很多的交流合作機會。」鄧蓓佳亦表示：「寧波幫人士素來就有幫寧波的傳統，比如堅守香港的教育事業，培育人才，鼎力支持寧波各方面的發展。半個世紀以來，在香港生根發芽，發展壯大的寧波人興師辦學、造福社會，立足香港、胸懷祖國，為香港的繁榮和祖國的富強貢獻一份力量。」



（特約）