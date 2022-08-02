▲ 【美企業績】Pinterest次季業績略遜預期 靠Elliott成最大單一股東沖喜、盤後股價大彈兩成

Pinterest（美：PINS）公布，截至6月底止第二季業績略遜市場預期，但Elliott投資管理公司承認持有Pinterest大量股份，又批准了公司領導層更換。Pinterest盤後大升21.4%，報24.27美元。

Pinterest公布，截至6月底止第二季，收入按年升9%至6.66億元美元，低於市場預期的6.67億元；淨虧損為4,308萬美元，上年同期淨利潤為6940萬美元，而經調整淨利潤為7737萬美元，按年下跌54%，調整後EBITDA為9204萬美元，按年下跌48%，每股經調整盈利11美仙，低於預期的18美仙。

公司指，次季全球月度活躍用戶約為4.33億人，與上一季度基本持平，但較上年同期下降5%，高於預期。 全球每用戶平均營收為1.54美元，同樣與預期相符。 公司在其最大的市場美國和加拿大，每用戶創造了5.82美元營收，按年增長20%。

Pinterest預計第三季營收將以中等個位數的增速，反映宏觀經濟前景不明朗，廣告市場面對嚴峻挑戰，以及經濟困難情況。

另外，Elliott發表聲明，已經入股成為Pinterest最大單一股東，表示對Pinterest發展前景有信心，但沒有披露具體持股數量。

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編輯：姚卓然